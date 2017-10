Datena ataca Xuxa após críticas a seu filho: ‘Imbecil”

A @xuxamenegheloficial , se manifestou em sua rede social, criticando um comentário que fiz. EU DISSE E REPITO QUE: NAO CONCORDO, EM NÃO PODER CORRIGIR NOSSOS FILHOS COM PALMADAS. PRA QUEM ME CONHECE E SABE QUE NÃO VIVO NO MUNDO DA LUA, ESSE TIPO DE CORREÇÃO, NÃO TEM NADA A VER COM ATOS VIOLENTOS. NA MINHA OPINIÃO, PODE IMPEDIR MUITOS DESLIZES NO FUTURO. VIVEMOS EM UM MUNDO MODERNO, ONDE OS VALORES SE PERDERAM E O ANTIGO ME FAZ ACREDITAR NO CERTO! XUXA, MEU NOME É JOEL DATENA, SOU PAI DE 4 FILHOS . MUITO PRAZER E OBRIGADO PELA AUDIÊNCIA!! #xuxa #rsrsrs

