Danielle Winits fez brincadeira politicamente incorreta. E só

Há um tanto de histeria em torno da repercussão que teve o vídeo, publicado no Instagram pela atriz Cacau Protásio (aquela da música “Quero ver tu me chamar de amendoim” de Avenida Brasil), em que Danielle Winits, maquiada para uma cena do filme Os Farofeiros, finge ter apanhado do marido, o também ator André Gonçalves. Era uma brincadeira — e Cacau, no vídeo, ainda passa a orientação correta a Danielle: ela recomenda que a atriz procure uma delegacia. Mas o politicamente correto falou mais alto, o vídeo publicado na sexta-feira foi um dos assuntos mais comentados — e criticados — do fim de semana e Cacau, constrangida pelos ataques, apagou o post.

“Olha aqui o que André Gonçalves fez na cara da minha amiga Dani Winits. Te bateu? Vai na delegacia!”, dizia Cacau no início da gravação. Houve quem entendesse a brincadeira como um alerta contra a divulgação de notícias falsas sobre personalidades. Mas a grande maioria bateu pesado em cima do trio, com comentários muitas vezes irreproduzíveis.

“Violência contra a mulher é algo sério, não é motivo de humor, mesmo que seja fictício. Talvez não tenha sido a intenção, mas pegou mal”, escreveu uma seguidora educada, coisa rara nas caixas de comentários. “Duas vadias do car***! Vai brincar com isso na p*** que te p***!”, disparou uma outra, muito menos delicada. “LIXO HUMANO! VÃO SE F*** NA CASA DO CAC***!”

É claro que violência doméstica é coisa séria. As atrizes, no entanto, não estavam ridicularizando ninguém em especial, nenhum caso específico. Ao simular que havia apanhado do marido, atriz não quis diminuir nenhuma vítima de violência doméstica. Mas as redes, mais uma vez, chiaram. E com comentários de um nível tão baixo que desautorizam qualquer possibilidade de debate.