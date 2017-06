Daniel vira estátua de cera em Aparecida. Conheça curiosa galeria

O cantor Daniel será o mais novo clone do Memorial da Devoção da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, uma versão tupiniquim do Madame Tussauds, o famoso museu de estátuas de cera, com unidades em cidades como Londres e Viena. Aqui, as estrelas de resina são brasileiras, mais magras que os modelos originais e um tanto vesguinhas — confira abaixo as estátuas de Ronaldo Fenômeno e Renato Aragão.

O sertanejo anunciou a novidade durante o programa Kombina, apresentado por Bete Ribeiro na TV Aparecida, no último sábado. Além dele, outras figuras ilustres — e outras nem tanto — ganharam um boneco no santuário. Confira:

Ronaldo Fenômeno

Em 2000, Ronaldo sofreu uma lesão no joelho. Depois de curado, ele deixou na Sala das Promessas uma camisa da Seleção Brasileira autografada e uma réplica em cerâmica do joelho machucado como agradecimento, um ex-voto. Dezesseis anos depois, o craque recebeu um corpo inteiro de cera no local — dezesseis anos mais novo, como se vê.

Renato Aragão

O ator de Os Trapalhões deu exemplos de fé católica mais de uma vez, como quando escalou o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Virou estátua cabeluda, esbelta e… um tanto estrábica.

Marcos Pontes

Muitos astronautas voltam do espaço atrás de uma religião — só Deus sabe o que eles viram por lá. Marcos Pontes, o primeiro brasileiro a embarcar em uma missão espacial, afirmou ao voltar para Terra que a viagem aumentou sua fé, e ganhou uma estátua vestido a caráter em Aparecida.

Padre Marcelo Rossi

O padre pop-star. De certa forma, tem razão de ser: Marcelo Rossi levou milhares de devotos ao catolicismo.

D. Pedro I, D. Pedro II e Dona Tereza Cristina

Os primeiros e únicos monarcas do Brasil também ganharam destaque no Museu de Cera, em homenagem à sua passagem pelo santuário em 1822 e 1886, respectivamente. Por ano, cerca de 12 milhões de pessoas visitam a Basílica. Boa notícia que nem todos ganhem estátua.

Princesa Isabel e Conde D’Eu

Essa tem motivos de sobra para ser homenageada com uma estátua, afinal ela aboliu a escravidão. No entanto, seu marido, o Conde D’Eu, liderou os exércitos brasileiros na Guerra do Paraguai e é conhecido por deixar um rastro de sangue no local.

Getúlio Vargas

Conhecido pelo corpo atarracado e troncudo, o ex-ditador Getúlio Vargas aparece esbelto aqui.

Papa Francisco

A fofura do pontífice rendeu a ele uma estátua de cera já na abertura do museu, vestido em trajes franciscanos.