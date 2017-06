Daniel Day-Lewis anuncia que vai parar de atuar

O ator Daniel Day-Lewis, de 60 anos, vai parar de atuar, segundo confirmou sua porta-voz, Leslee Dart, ao site da revista Variety. “Daniel Day-Lewis não vai mais trabalhar como ator. Ele é imensamente grato a todos os seus colaboradores e a seu público por todos esses anos. Esta é uma decisão privada e nem ele e nem seus representantes vão voltar a comentar o assunto”, disse Leslee em comunicado.

De acordo com a publicação, Day-Lewis tem ainda um último filme a lançar e promover, Phantom Thread, previsto para estrear em 25 de dezembro de 2017 nos Estados Unidos. No longa, ele volta a ser dirigido por Paul Thomas Anderson, que o comandou em Sangue Negro, pelo qual ele ganhou o Oscar de melhor ator em 2008.

O americano levou o prêmio máximo do cinema outras duas vezes, a primeira em 1990, por Meu Pé Esquerdo, e a outra em 2013, por Lincoln, em que interpretou o 16º presidente americano, Abraham Lincoln. Day-Lewis é o único profissional da história a ter recebido o Oscar de melhor ator três vezes. No total, ele foi indicado cinco vezes ao troféu – não ganhou em 2003, por Gangues de Nova York, e nem em 1994, por Em Nome do Pai.

Filho do poeta Cecil Day-Lewis e da atriz britânica Jill Balcon, Day-Lewis começou sua carreira no cinema aos 14 anos, com uma participação no filme Domingo Maldito (1971). Ele ganhou notoriedade primeiro no teatro e na televisão antes de consolidar sua carreira no cinema com dois longas de 1985, Minha Adorável Lavanderia e Uma Janela para o Amor.