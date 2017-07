Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) voltará para casa na estreia da sétima temporada de Game of Thrones. Durante a viagem entre Meereen e Westeros — que encerrou o último bloco de episódios da série — a “mãe dos dragões” passará pelo palácio onde morava sua família quando eles governavam os Sete Reinos, e sentará ao trono Dragonstone (pedra do dragão, em tradução livre).

Confira abaixo mais imagens do primeiro episódio da sétima temporada de Game of Thrones, que estreia no próximo domingo, 16 de julho, na HBO.