Daddy Yankee, de ‘Despacito’, é 1º latino mais ouvido do Spotify

Pasito a pasito, Daddy Yankee tornou-se o primeiro músico latino-americano a conquistar o topo entre os mais reproduzido pelo Spotify. O porto-riquenho co-assina o hit Despacito, cujo remix com Justin Bieber figura como a faixa mais ouvida pelos usuários da plataforma de streaming. Com 44,726 milhões de reproduções mensais, o cantor desbancou Ed Sheeran, agora em segundo lugar com 44, 576 milhões.

“Alcançar o primeiro lugar no Spotify marca um precedente não só para minha carreira, mas para a indústria no geral”, disse Yankee em entrevista a Associated Press, veiculada pelo site da revista Billboard. “A revolução da música digital quebrou as barreiras do mundo, e esta é a prova. Somos todos iguais, sem rótulos ou estereótipos.” Roccio Guerrero, responsável pela cultura latina do Spotify, comemorou o sucesso do cantor: “Nós temos incentivado a música latina há anos e, neste momento, nosso amor e dedicação é igualmente compartilhado por nossa audiência”.

O reggaeton Despacito é fruto de uma parceria entre Yankee e Luis Fonsi. Mais tarde, o single ganhou um remix, com vocais de Justin Bieber, versão que viralizou. O músico porto-riquenho assina também outros hits mundiais do estilo, como Shaky Shaky e Gasolina, cujo álbum completo rendeu a Daddy Yankee o Grammy de melhor músico latino.