Curta da franquia ‘Frozen’ é estrelado por Olaf. Veja o trailer

Três anos e meio depois do lançamento de Frozen: Uma Aventura Congelante, os fãs da animação finalmente puderam ver algo novo da franquia nesta terça-feira, com a divulgação do trailer do curta-metragem Olaf’s Frozen Adventure, estrelado pelo boneco de neve Olaf. O filme terá 21 minutos e será exibido nos cinemas antes do longa Viva – A Vida é Uma Festa, da Pixar, que tem estreia prevista para 4 de janeiro de 2018 no Brasil.

O curta vai mostrar Olaf tentando criar uma tradição de Natal para as irmãs Anna e Elsa em seu primeiro ano depois dos eventos mostrados em Frozen. “As pessoas esquecem que o primeiro filme se passou no meio do verão, então esta é a primeira época de festas depois que as garotas voltaram a se falar, mas elas percebem que depois de ficarem separadas por tanto tempo, elas não têm tradições familiares”, explicou ao site da revista Entertainment Weekly o diretor criativo da Disney e da Pixar John Lasseter.

Olaf’s Frozen Adventure foi anunciado inicialmente como um especial da rede de TV americana ABC, mas Lasseter e os cineastas responsáveis pelo curta acharam que ele era “cinematográfico” demais para ficar fora dos cinemas. Agora, o filme será exibido antes de Viva – A Vida é Uma Festa, que trata de um garoto descobrindo as tradições de sua própria família no Dia dos Mortos, data festiva do México.