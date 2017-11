Curitiba recebe a 17ª edição de VEJA COMER & BEBER

Há 17 anos, VEJA COMER & BEBER CURITIBA é o mais influente termômetro da gastronomia curitibana. Na edição deste ano, 310 estabelecimentos foram indicados – entre restaurantes, bares e lojas de comidinhas – para disputar a maior premiação do gênero na região. Ao todo foram 20 categorias, entre elas “Melhor Café”, “Melhor Hambúrguer”, “Melhor Cozinha de Bar”, “Melhor Boteco”, “Restaurante Revelação”, “Chef do Ano” e “Melhor Restaurante da Cidade”.

A grande festa que revelou os campeões, apresentada pelo Santander, aconteceu no dia 19 de outubro. A disputa envolveu desde as casas clássicas, cuja cozinha expede receitas que estão na memória gustativa dos moradores há décadas, até novidades que abriram as portas nos últimos meses e já conquistaram o paladar dos curitibanos. Para chegar aos indicados, uma equipe de peso, composta por 23 moradores da cidade com diferentes perfis profissionais, percorreu Curitiba em busca dos melhores cardápios.

“Essa iniciativa faz parte da estratégia de patrocínios de associar a marca Santander a importantes eventos gastronômicos. Mas, principalmente, gerar negócios em toda a cadeia, do produtor rural aos restaurantes e bares”, diz Marcos Madureira, vice-presidente executivo de comunicação, marketing, relações institucionais e sustentabilidade do banco. “A gastronomia é um segmento que tem o empreendedorismo como uma de suas principais marcas e entendemos que incentivá-lo e apoiá-lo é contribuir com o desenvolvimento do país”, completa.

Além do prêmio, o Santander preparou outra ação para difundir a culinária local. Entre os dias 18 de novembro e 17 de dezembro, acontece o festival gastronômico Menu VEJA COMER & BEBER. São 19 restaurantes selecionados por VEJA – com nomes que incluem o Badida Carnes Nobres e o Ernesto Ristorante – que oferecerão um cardápio com entrada, prato principal e sobremesa a um preço fixo e acessível, 55 reais no almoço e 65 reais no jantar (serviço não incluso).