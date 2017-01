Cultuada série ‘Anos Incríveis’ retorna em DVD

Um seriado que já nasceu com ar de saudosista. Era essa a sensação de assistir ao cultuado Anos Incríveis. Criada por Carol Black e Neal Marlens, a série americana fez muito sucesso quando foi exibido aqui no Brasil, isso nos anos 1990. Pois agora, para alegria dos fãs, o programa é lançado em DVD, com todas as suas temporadas. As duas primeiras já estão nas lojas, isso graças à Vinyx Multimídia, que caprichou no material, com um luxuoso box Digipack. A distribuidora tem ainda a intenção de lançar um livro, em abril, sobre cada episódio e com fotos inéditas dos bastidores da produção.

A ideia da Vinyx é que, a cada mês, seja lançada uma nova temporada da série. A terceira está prevista para chegar às lojas físicas e virtuais ainda neste mês de janeiro e trará todos os 23 episódios, em quatro DVDs, além de conter material extra.

Anos Incríveis (The Wonder Years) estreou nos Estados Unidos, na rede ABC, em 1988 e terminou em 1993, atingindo o total de seis temporadas. Aqui no Brasil, chegou em 1990 e foi exibida pela primeira vez na TV Cultura, passando depois na TV Bandeirantes, no Multishow e na Rede 21, retornando mais tarde à TV Cultura.

A série, que marcou toda uma geração, teve seu sucesso não apenas ligado à história em si, mas também à sua trilha sonora, escolhida a dedo e que casava perfeitamente com cada momento de seus personagens. Foi o que aconteceu com a abertura, que trazia uma versão marcante do cantor britânico Joe Cocker para a canção With a Little Help from My Friends, dos Beatles. Não tem como não ouvir a canção e não lembrar imediatamente de Anos Incríveis e as aventuras da vida de Kevin Arnold. E tem ainda clássicos de Bob Dylan, Smokey Robinson, Joni Mitchell e Van Morrison.

O elenco era formado por Fred Savage (Kevin Arnold), Dan Lauria (Jack, o pai) Alley Mills (Norma, a mãe), Olivia d’Abo (a irmã), Jason Hervey (Wayne, o irmão mais velho), Josh Saviano (Paul, o melhor amigo) e Danica McKellar (Winnie Cooper, a namoradinha). Mas teve algumas participações especiais, como os ainda jovens Juliette Lewis, Alicia Silverstone, Soleil Moon Frye (a Punky), David Schwimmer (o Ross de Friends).

No início da série, o protagonista tem 12 anos e começa a narrar o seu dia a dia em casa, na escola, com a família, com os amigos, nada fica de fora. Cada capítulo é narrado pelo próprio menino, mas já adulto (na voz do ator Daniel Stern). É tudo parte de lembranças do garoto, que viu passar o tempo e presenciou as mudanças ocorridas no mundo e na sociedade.

As descobertas de Kevin Arnold, com certeza, são as de qualquer adolescente, seja em que época for – talvez seja mesmo por causa disso que a série tenha sido tão bem-recebida. No colégio, o menino tem de lidar com os alunos mais velhos; pior ainda, tem de conviver com o irmão mais velho, que estuda na mesma escola e não dá trégua para o menino.

E a questão amorosa? Desde de pequeno, Kevin Arnold se interessou pela vizinha e colega de colégio, Winnie Cooper. Até que um dia os dois se entendem e o primeiro beijo será a transformação da amizade em relação amorosa. Mas era uma época em que o mundo estava vivendo um período de transformações sociais e culturais. As famílias precisavam lidar com a ida dos meninos para a guerra e de lá ter a sorte de voltar. Alguns não voltaram e isso tinha de ser trabalhado por todos. Até os amigos.

Muitas curiosidades cercaram a série. A mais clássica é o caso do ator Josh Saviano, que interpretava Paul, o grande amigo de Kevin. Por algum tempo, não se sabe como, surgiu a informação de que o rapaz teria se transformado no cantor Marilyn Manson. Não é verdade.

As caixas que estão à venda são Anos Incríveis – A Primeira Temporada (2 DVDs; R$ 49,90) e Anos Incríveis – A Segunda Temporada (4 DVDs; R$ 79,90).

(Com Estadão Conteúdo)