Cuiabá recebe sua primeira edição de VEJA COMER & BEBER

Os melhores endereços gastronômicos da capital mato-grossense serão destaque em uma grande festa no dia 26 de maio, na primeira edição do prêmio VEJA COMER & BEBER Cuiabá, apresentada pelo Santander. O apoio à premiação faz parte da estratégia de patrocínios do banco de associar sua marca a renomados eventos de gastronomia, e principalmente de gerar negócios em toda a cadeia: desde o produtor rural até os restaurantes e bares. A instituição financeira reforça seu apoio às inovações empreendedoras e culturais, uma vez que a gastronomia está entre as grandes expressões da cultura de um país.

A premiação inclui três indicados em cada categoria, divididas em comidinhas, restaurantes e bares. Entre as categorias estão “melhor bolinho de arroz” e “melhor hambúrguer”, em comidinhas; “melhor bar com música ao vivo” e “melhor happy hour”, em bares; “melhor pizzaria”, “melhor peixaria”, “chef do ano” e “melhor restaurante de Cuiabá”, em restaurantes. Os campeões foram escolhidos por um seleto júri de formadores de opinião da região, com o aval da equipe de VEJA.

Além do prêmio, o Santander preparou outra iniciativa para difundir a gastronomia local. Entre os dias 27 de maio e 25 de junho ocorrerá o festival gastronômico Menu VEJA COMER & BEBER. Foram selecionados 26 restaurantes que oferecerão um cardápio especial a um preço que cabe no bolso: entrada, prato principal e sobremesa a R$ 49,90 no almoço e R$ 59,90 no jantar.

Nesses dias, clientes que efetuarem o pagamento do menu com cartões Santander na máquina Getnet receberão um double drink: compra um, ganha outro igual. A bebida pode ser uma cerveja, uma taça de vinho ou não alcoólicos, como água, suco e refrigerante.