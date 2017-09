Crystal Harris, viúva de Hugh Hefner, pode não receber herança

Crystal Harris, esposa de Hugh Hefner, não receberá nenhuma parte da herança do milionário, e não está no testamento do fundador da Playboy, segundo o site do tabloide inglês The Daily Mail. Em 2009, as propriedades de Hugh estavam estimadas em 43 milhões de dólares. Seu legado deve ser dividido entre os quatro filhos, a Universidade da Carolina do Sul, e uma lista de instituições de caridade.

O casal, que oficializou a união em 2012, teria assinado um acordo pré-nupcial que não incluía a mulher na lista dos herdeiros. Antes disso, Harris já havia desistido do casamento uma vez, marcado em 2011, e exposto a relação íntima dos dois, dizendo que haviam feito sexo apenas uma vez, por alguns segundos.

Hugh Hefner morreu nesta quarta-feira, aos 91 anos, em sua mansão em Los Angeles. A morte, de causas naturais, foi informada pela Playboy Enterprises, conglomerado criado a partir da revista de “entretenimento para os homens” fundada pelo empresário americano em 1953.