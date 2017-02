Crítica: Katy Perry retorna à fofura com hamster em clipe

Depois da sua fase patricinha gótica suave do álbum Prism, de 2013, Katy Perry resolveu voltar a ser fofa no seu mais novo single, Chained to the Rhythm, lançado na manhã desta sexta-feira. A cantora divulgou um lyric video (clipe que apenas apresenta a letra da música) com um clima de brincadeira de casinha, com tudo branquinho, e um hamster bem gracinha se deliciando com comidinhas.

Para divulgar sua nova música, Katy Perry espalhou pelo mundo vários globos de espelho (inclusive um no Arpoador, no Rio de Janeiro), em que os fãs podiam escutar trechos da canção. Porém, na hora de lançar o vídeo, ela esqueceu esse lado balada e resolveu apostar em uma tendência que fez sucesso em 2016, principalmente no Japão, a de vídeo de culinária de mini-comidinhas. O clipe traz uma mão mexendo em uma cozinha em miniatura, onde faz micro-refeições, como hambúrguer, macarrão e bolo, para um hamster que aguarda tudo vendo TV no cômodo ao lado.

A cantora já indicava uma mudança de estilo ao platinar as madeixas, e usar um look bem rosa, como os da era Teenage Dream. O último lançamento de Katy Perry foi Rise, canção com um tom autoajuda, que foi usada como música tema da transmissão da Olimpíada do Rio pelo canal americano NBC.

Enquanto outras divas, como Beyoncé, Rihanna e Lady Gaga, se afastam do pop clássico, Katy Perry indica que pretende permanecer no gênero, com uma inspiração disco. Chained to the Rhythm foi composta pela australiana Sia, e conta com um tom de reggae, graças à participação de Skip Marley, neto de Bob Marley, nos vocais. Apesar do clima fofinho, a letra da canção traz algumas críticas à sociedade atual, ao falar que as pessoas preferem viver confortavelmente em uma bolha, sem enfrentar os problemas, e alimentam uma utopia, dançando como zumbis, surdas ao que ocorre ao redor delas.

Katy Perry vai ter a chance de mostrar a força do seu novo single no próximo domingo, já que a americana vai apresentar a faixa pela primeira vez ao vivo durante a cerimônia do Grammy. Ouça o novo single abaixo: