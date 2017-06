Criadores de ‘Sherlock’ vão produzir série sobre Drácula

Conhecidos principalmente pelo seriado da televisão britânica Sherlock, Mark Gatiss e Steven Moffat vão se dedicar agora a outro personagem mítico da literatura, Drácula, de Bram Stoker. Segundo o site da revista americana Variety, a dupla vai adaptar a história para um seriado.

Além de Gatiss e Moffat, a Sue Vertue’s Hartswood Films, produtora de Sherlock, também será responsável pelo projeto. O novo seriado deve seguir um formato parecido com a produção do detetive britânico, com episódios longos – Sherlock exibiu, desde a sua estreia em 2010, apenas 15 episódios, cada um com cerca de uma hora e meia de duração.

Mark Gatiss já havia falado anteriormente para a revista britânica Radio Times sobre o seu amor por filmes de terror, especialmente pela história de Drácula contada no filme O Vampiro da Noite de 1958, com Christopher Lee e Peter Cushing.

Os dois criadores estão trabalhando em projetos solo no momento, por isso a produção da nova série não deve ser iniciada tão cedo. No entanto, já é esperado que o seriado também seja vendido internacionalmente pela BBC Worldwide. Enquanto isso, Sherlock, que teve o seu último episódio transmitido em janeiro deste ano, ainda não tem data prevista para uma nova temporada.