Criador de ‘Glee’ fará série com maior elenco trans da história

Ryan Murphy, criador de séries como Glee e American Horror Story, está preparando um novo seriado que contará com o maior elenco de transgêneros da história da televisão americana. A produção, intitulada de Pose, terá cinco atores trans em papéis regulares e será exibida pelo canal FX.

A série será situada nos anos 1980 e contará a história de diferentes personagens na cidade da Nova York. De acordo com a revista americana The Holywood Reporter, a ideia da trama é abordar temas como a cultura das noites LGBT, o crescimento do luxo do universo da era-Trump e a vida na metrópole.

Entre os atores do elenco, estão MJ Rodriguez, que já participou de Luke Cage e O Diário de Carrie; Hailie Sahar, que atuou em Mr. Robot e Transparent, e Indya Moore, que integrou o elenco do drama Saturday Church.

O roteiro ficou sob responsabilidade da Our Lady J, a escritora de Transparent, e de Janet Mock, conhecida ativista dos direitos humanos. A produção tem previsão para começar a ser gravada em janeiro de 2018 na cidade de Nova York.