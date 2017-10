Crema & Cioccolato: os melhores sorvetes de Goiânia

No ano em que completa dez anos de funcionamento, a Crema & Cioccolato abocanha o quinto troféu em sua especialidade. A trajetória de sucesso teve início com o italiano Andrea Raffaghello — fundador da casa ao lado de Thaís Rodrigues Lopes, ele passou dois anos pesquisando técnicas e receitas típicas de seu país de origem antes de, literalmente, pôr a mão na massa. Hoje, a marca conta com mais dois sócios e três lojas na capital. Cada uma delas dispõe de laboratório próprio, onde os sorvetes são feitos diariamente. Nas cubas, revezam- se quarenta sabores, dos mais de 400 que compõem o repertório, mas alguns nunca faltam. É o caso dos queridinhos baunilha, leite Ninho e chocolate ao leite, meio amargo e intenso. Podem dar as caras sugestões como musse de Nutella, amarena, torta de limão e paçoquita, além de gelados desenvolvidos com ingredientes regionais, como cajá-manga e cupuaçu. No copinho, qualquer sabor custa R$ 10,00 (uma bola), R$ 13,00 (duas bolas) e R$ 17,00 (três bolas) — e a melhor parte é que aqui o cliente sempre leva o dobro da quantidade escolhida. Receitas sem açúcar e com ingredientes especiais — o sorvete de pistache, por exemplo — custam um pouco mais. Rua T-37, 416, Setor Bueno, (62) 3541-4018 (90 lugares). 10h30/23h (fecha seg.); Rua T-11, 297, Setor Bueno, (62) 3088-6331 (60 lugares). 10h30/23h; Avenida São João, 137, Alto da Glória, (62) 3921-0003 (150 lugares). 10h30/23h. Aberto em 2007. Aqui tem iFood.

2º lugar: Amaretto Gelateria

Criada pelo casal Jane e Renato Fantasia, a sorveteria está completando seis anos. Todos os sorvetes são fabricados dentro da loja matriz, no Setor Bueno. O produto feito diariamente é livre de gordura hidrogenada, emulsificante e conservantes. Atualmente são mais de 200 receitas diferentes. Nas vitrines, 35 sabores são oferecidos aos clientes todos os dias. A marca trabalha com a linha tradicional, a partir de R$ 8,00, e a linha premium, iniciando a R$ 10,00. A novidade fica por conta do sorvete de mascarpone mesclado com frutas e chocolates. Na eleição de melhor sorvete desta edição, a marca ficou em segundo lugar. Rua T-38, 756, Setor Bueno, (62) 3093-5121 (50 lugares). Rua 9, 1087, Setor Oeste, (62) 3932-5379 (50 lugares). 11h30/22h30. Aberto em 2011. Aqui tem iFood.

3º lugar: Bacio di Latte

Verdadeiro frisson desde que inaugurou sua primeira loja, na chiquetosa rua Oscar Freire, em São Paulo, a rede chegou a Goiânia em 2016 e segue reforçando o sucesso da marca com seus sorvetes feitos de acordo com a cremosa receita italiana. Em poucos meses, acabou entre as finalistas ao troféu de melhor sorvete, ficando com o terceiro lugar. Pistache, chocolate amargo 70%, doce de leite, morango, chocolate belga, limão e creme de avelã são alguns dos que preenchem as casquinhas e os copinhos. Além dos tamanhos pequeno (R$ 11,75), médio (R$ 13,75) e grande (R$ 16,75), todos com até três sabores, e o chamado massimo (R$ 25,00, quatro sabores), há como levar potes de 1 litro para casa (R$ 79,00). Flamboyant Shopping Center, piso 2, (62) 3275-1053 (28 lugares), 10h/22h (dom. a partir de 12h). Aberto em 2017.