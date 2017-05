Cozinha dos Fundos faz o melhor hambúrguer de Cuiabá

1. hamburguer, dadinho de tapioca e batata frita do cozinha dos fundos cuiabá zoom_out_map 1 /2 O cuiabano, com crispies de carne-seca, banana-da-terra frita, mussarela e cebolinha faz sucesso entre as 12 opções de lanche. A porção de dadinho de tapioca com queijo meia cura e geleia de pimenta com caju acompanha (Lucas Ninno/VEJASP)

2. cozinha dos fundos cuiabá_DSC9459 zoom_out_map 2/2 A segunda unidade na cidade conta com varanda e um cardápio mais extenso, com saladas e steaks, como o bife ancho com um risoto do dia (Lucas Ninno/VEJASP)

Boas referências paulistanas, como as hamburguerias Meats e Z Deli Sandwich Shop, inspiraram o proprietário Márcio Augusto Patrício a aperfeiçoar os sanduíches servidos na rede. Apesar de recente, a marca tem unidades em São Bernardo do Campo (SP), Salvador (BA) e Rondonópolis, a 215 quilômetros da capital mato-grossense. O negócio começou informalmente, quando Márcio costumava reunir os amigos e preparar hambúrgueres no quintal de sua casa, no bairro Santa Cruz. “O sucesso boca a boca me levou a aceitar reservas e mudar o ponto para Boa Esperança, em 2015”, lembra ele. Com 180 gramas, os discos de carne são moldados a partir de acém, peito e pescoço bovinos, da raça angus e criados no estado. Entre as doze versões se destacam a dero, com queijo brie, manjericão e alho frito, a cuiabano, com crispies de carne-seca, banana-da-terra frita, mussarela e cebolinha (R$ 28,00 cada uma) e a BRT, que afora o disco de carne leva bacon, rúcula, tomate, mussarela e maionese defumada (R$ 26,00). Para acompanhar os sanduíches tem porção de dadinho de tapioca com queijo meia cura e geleia de pimenta com caju (R$ 18,00) e cervejas artesanais Louvada (R$ 9,90 a lager, com 300 mililitros, e R$ 21,90 a IPA, com meio litro). Inaugurada em fevereiro no centro, a segunda unidade cuiabana tem um agradável avarandado e cardápio mais extenso, com saladas e steaks, caso do bife ancho com risoto do dia (que pode ser de rúcula e tomate seco) e salada de repolho (R$ 41,00). Para encerrar, peça a torta de maçã (R$ 15,00). Rua Intendente Cézar M. Serva, 423, Boa Esperança, 65-98111-0405 (120 lugares). 19h/23h30. Rua Cândido Mariano, 1100, Centro, 65-98111-0405 (90 lugares). 18h0h (fecha seg.). Aberto em 2014.

2º lugar – Rock Burger

O rock está presente na decoração, que conta com quadros de bandas, na trilha sonora, e também no cardápio. A sugestão batizada de toca raul consiste em um hambúrguer de 180 gramas feito com carne de costela bovina mais cream cheese, cheddar e bacon caramelado no pão selado na manteiga (R$ 25,00). A banda britânica Pink Floyd empresta seu nome para a combinação que leva um disco de carne bovina de 180 gramas, cheddar cremoso, cebola no shoyu e crispy de bacon no pão australiano (R$ 28,00). Na lista dos milk-shakes destacam-se o de doce de leite com flor de sal (R$ 20,00) e o de limão-siciliano com vodca (R$ 23,00). Rua João Bento, 42, Quilombo, 65-99231-1785 (100 lugares). 18h40/23h30. Aberto em 2015.

3º lugar – Easy Burguer

A temática das histórias em quadrinhos está na decoração e também no cardápio, que lista alternativas como o beat burguer, com hambúrguer bovino, cheddar e cebola caramelada (R$ 19,00) e o spiderman, que é incrementado com pimentas salteadas no rum, bacon, creme de leite e limão e montado no pão australiano (R$ 25,00). O milk-shake de paçoca, com 300 mililitros, custa R$ 15,00. Avenida São Sebastião, 2085, Goiabeiras, 65-3359-6810 (60 lugares). 18/23h (fecha ter.) Aberto em 2016.