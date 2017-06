‘Coxinhas’ e ‘mortadelas’ globais se unem em grupo contra Temer

Marcelo Serrado avisou, quando eclodiram os áudios de Joesley Batista que comprometiam tanto Aécio Neves quanto Michel Temer: “Não tenho bandido de estimação”. O ator, um dos mais fervorosos defensores do impeachment de Dilma Rousseff entre a classe artística, que de modo geral viu o processo como golpe, se juntou aos colegas do outro espectro ideológico para pedir a saída de Temer do poder. É o que se vê nas fotos do primeiro encontro de TemerJamais, grupo nascido na noite da última quarta-feira na casa da empresária Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso, que no último domingo liderou um show na praia de Copacabana, no Rio, pedindo eleições diretas para que se escolha logo um novo ocupante para a cadeira da presidência.

Serrado é o “coxinha” mais notório nos registros do encontro — para usar um termo que vem sendo atribuído a ele nas caixas de comentários das redes sociais de integrantes do grupo, mesmo lugar onde petistas são tachados de “mortadela”. Mas, de acordo com artistas que participaram da reunião, há opiniões muito diferentes dentro da turma. “Mesmo com todas as nossas diferenças de pensamentos, provamos que podemos dialogar e nos respeitar uns aos outros. Isso é democracia”, escreveu Letícia Sabatella, que aparece no colo de Caetano nas fotos, em seu perfil no Instagram. “Saímos desse encontro com o desejo em comum de ver Temer cassado no próximo dia 6 para que possamos dar os próximos passos.”

A também atriz Paula Burlamaqui foi pelo mesmo caminho: “Decidimos que devemos deixar nossas diferenças de lado e pensar que país que nós queremos para o futuro. É hora de nos unirmos por aquilo que temos em comum que é ver Temer cassado no próximo dia 6 de junho para que possamos dar os próximos passos rumo a um Brasil melhor #temerjamais“, escreveu no próprio perfil do Instagram.

Na foto, veem-se, entre outros, as atrizes Gloria Pires, Camila Pitanga, Elisa Lucinda, Maria Padilha e Leona Cavalli, os atores Wagner Moura, Gabriel Leone e Marcos Caruso e os músicos Leoni e Tico Santa Cruz.