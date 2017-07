Corpo de Salvador Dalí exumado hoje para processo de paternidade

A exumação do corpo de Salvador Dalí (1904-1989) para extrair amostras de DNA para um teste de paternidade apresentado por uma moradora de Figueras, no nordeste da Espanha, foi marcada para esta quinta-feira, após o fechamento do Teatro-Museu Dalí ao público.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, que detalhou que a Fundação Museu Dalí solicitou ao juizado de primeira instância número 11 de Madri, encarregado de tramitar este processo, que se modificasse o horário das diligências para não prejudicar sua atividade diária.

O juizado de Madri admitiu a petição e a transferiu ao juizado de Figueras, que fará as diligências para que se inicie a tarefa de exumação a partir das 20h (horário local, 15h de Brasília), uma vez que finalize a abertura ao público do Teatro-Museu Dalí, onde está enterrado o artista.

De acordo com Pilar Abel Martínez, 58 anos, da Catalunha, região onde o artista nasceu, sua mãe conheceu o artista surrealista nos anos 1950, enquanto trabalhava para uma família que passava os verões em Cadaqués, município próximo ao local onde Dalí morava. Os dois tiveram uma relação escondida, já que o pintor era casado com Gala, sua única esposa, com quem não teve filhos.

Pilar afirma que tentou fazer um teste de paternidade em 2007, usando cabelo e restos de pele de uma máscara mortuária que tinha conseguido do artista, morto há 28 anos, mas os resultados foram inconclusivos.

(Com agência EFE)