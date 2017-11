Conheça os vencedores de VEJA Comer & Beber Salvador

Na última quarta-feira (8), a capital baiana foi palco de uma festa que anunciou os vencedores da edição 2017/2018 do principal guia gastronômico do país, o VEJA Comer & Beber. A publicação do Grupo Abril premiou os melhores chefs e estabelecimentos de Salvador, no charmoso Solar Cunha Guedes, no bairro da Vitória.

A premiação foi conduzida pela jornalista e mestre de cerimônias Rita Batista, que revelou os eleitos das 21 categorias do prêmio. Dentre os vencedores, o jovem chef e empresário Rafael Zacarías, da Bravo Burger & Beer. “Esse reconhecimento é muito importante. É a primeira vez que levo um troféu VEJA Comer & Beber. Realizei um sonho”, disse Zacarías, que conquistou o prêmio de melhor hambúrguer, no segmento comidinhas. O troféu foi entregue pela jornalista Alezinha Roldan.

Entre os restaurantes, o grande destaque da noite foi o novato Origem. Além de ser eleito o restaurante revelação da temporada, o Origem comemorou o título de chef do ano para o seu chef e proprietário Fabrício Lemos. “Nós da família Origem estamos muito felizes com os resultados, fruto da concretização dos estudos. Fabrício sempre dá o melhor de si e faz uma gastronomia da diferença, com ingredientes vindos dos biomas, por exemplo”, revela João Caetano, amigo do chef. Ele subiu ao palco para receber os prêmios no lugar de Lemos, que está viajando pela Europa.

Também comemorou a vitória dupla a chef Andréa Ribeiro, que teve seu restaurante Mistura eleito como a melhor cozinha de peixes e frutos do mar e também o melhor restaurante da cidade. “Foi uma grande alegria sermos premiados mais uma vez, especialmente por ser em duas categorias ao mesmo tempo. Este é um esforço de toda a equipe do Mistura Itapuã e Mistura Contorno, que se dedica todos os dias para oferecer o melhor aos nossos clientes. Agora nossa responsabilidade aumenta ainda mais e ficaremos cada vez mais atentos aos pequenos detalhes”, disse Andrea.

A noite contou ainda com um prêmio especial entregue pelo Santander ao restaurante Pizzalinha, na categoria Destaque Empreendedor. O troféu foi entregue por Thiago Mendonça, gerente Regional de Empresas do Santander em Salvador.

Para entregar os prêmios foram convidados formadores de opinião das mais diversas áreas, como o Presidente Ademi-BA, Claudio Cunha; o presidente do Grupo CAM, João Soares de Almeida; a jornalista Alezinha Roldan; a influenciadora digital Gabrielle Ferreira; Raíssa Martins, do Livres Livros; as produtoras culturais Ivanna Souto e Marília Gil; a estilista Luciana Galeão; a apresentadora Lara Kertész; o arquiteto Marlon Gama; o presidente da Fecomércio, Carlos Andrade; o atleta Allan do Carmo; o presidente do Conselho da Abrasel, Marco Alvarez; e dois profissionais de VEJA Comer & Beber, o diretor de publicidade regional do grupo Abril, Willian Hagopian, e a Editora do Guia VEJA Comer & Beber, Mônica Santos.

A noite de premiação foi apresentada pelo Santander, com o apoio do Grupo CAM, e teve o bufê assinado por Sandra Lima e ambientação de Bette de Castro. No final da festa, todos os convidados levaram para casa, em primeira mão, a 18ª edição impressa do Guia VEJA Comer & Beber Salvador, que chega às bancas no sábado (11) e lista 235 endereços da capital. Na mesma data, VEJA dá início a uma grande novidade, o festival gastronômico Menu Veja Comer & Beber Santander. De 11 de novembro a 10 de dezembro, dezesseis endereços soteropolitanos vão oferecer entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos, que cabem no bolso.

Conheça a seguir os endereços premiados por Veja Comer & Beber Salvador 2017/2018:

COMIDINHAS

ACARAJÉ – Cira

CAFÉ – Feito a Grão

DOCERIA – Confeitaria Priscilla Diniz

HAMBÚRGUER – Bravo Burger & Beer

SORVETE – Crema Gelato Italiano

NOVIDADE DO ANO – Silver Café

BARES

BOTECO – Boteco do França

COZINHA DE BAR – Boteco do França

CARTA DE CERVEJAS – Rhoncus Pub & Beer Store

MÚSICA AO VIVO – Varanda do Sesi (Comida de Varanda)

BAR REVELAÇÃO – Chupito

RESTAURANTES

CARNE – Boi Preto Prime

MOQUECA – Donana

PEIXES E FRUTOS DO MAR – Mistura

JAPONÊS – Shiro

ITALIANO – Pasta em Casa

PIZZARIA – Rocca Pizzaria e Forneria

VARIADO/CONTEMPORÂNEO – A Casa Vidal

O MELHOR DA CIDADE – Mistura

CHEF DO ANO – Fabrício Lemos (Origem)

RESTAURANTE REVELAÇÃO – Origem