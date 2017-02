Confirmado show de Katy Perry no Grammy 2017

A organização do Grammy 2017 divulgou por meio de suas redes sociais a apresentação de Katy Perry na cerimônia de entrega dos prêmios. Além da cantora, outros nomes farão show na festa do Grammy, como Beyoncé, The Weeknd, Adele, John Legend, Bruno Mars, Metallica, Carrie Underwood, Keith Urban, Daft Punk, Alicia Keys e Maren Morri.

O dia da premiação da música será domingo, direto do Staples Center, em Los Angeles (EUA), e terá como mestre de cerimônia James Corden. Líder em indicações, nove ao todo, a cantora Beyoncé será um dos destaques da noite, fazendo show e mostrando a barriga de sua gravidez de gêmeos.

(Com Estadão Conteúdo)