Confira fotos da última passagem do Linkin Park pelo Brasil

Chester Bennington, vocalista do Linkin Park encontrado morto na manhã desta quinta-feira em sua casa, na Califórnia, esteve recentemente no Brasil para um show no Maximus Festival, que na edição deste ano contou também com a banda Rise Against. VEJA esteve no show e fez fotos exclusivas da performance de Bennington, que também publicou, no Facebook do grupo, um vídeo da apresentação.

Confira o vídeo e as fotos: