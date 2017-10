Confira as canções que Paul McCartney tocou em Porto Alegre

zoom_out_map 1 /8 Após sete anos, Porto Alegre recebeu Paul McCartney, para o show de estreia da turnê "One on One" no Brasil - 13/10/2017 (Katia Farias/VEJA.com) Paul McCartney

zoom_out_map 2 /8 Após sete anos, Porto Alegre recebeu Paul McCartney, para o show de estreia da turnê "One on One" no Brasil - 13/10/2017 (Katia Farias/VEJA.com) Paul McCartney

zoom_out_map 3 /8 Após sete anos, Porto Alegre recebeu Paul McCartney, para o show de estreia da turnê "One on One" no Brasil - 13/10/2017 (Katia Farias/VEJA.com) Paul McCartney

zoom_out_map 4 /8 Após sete anos, Porto Alegre recebeu Paul McCartney, para o show de estreia da turnê "One on One" no Brasil - 13/10/2017 (Katia Farias/VEJA.com) Paul McCartney

zoom_out_map 5 /8 Após sete anos, Porto Alegre recebeu Paul McCartney, para o show de estreia da turnê "One on One" no Brasil - 13/10/2017 (Katia Farias/VEJA.com) Paul McCartney

zoom_out_map 6 /8 Após sete anos, Porto Alegre recebeu Paul McCartney, para o show de estreia da turnê "One on One" no Brasil - 13/10/2017 (Katia Farias/VEJA.com) Paul McCartney

zoom_out_map 7 /8 Após sete anos, Porto Alegre recebeu Paul McCartney, para o show de estreia da turnê "One on One" no Brasil - 13/10/2017 (Katia Farias/VEJA.com) Paul McCartney

zoom_out_map 8/8 Após sete anos, Porto Alegre recebeu Paul McCartney, para o show de estreia da turnê "One on One" no Brasil - 13/10/2017 (Katia Farias/VEJA.com) Paul McCartney

Cerca de 50.000 pessoa acompanharam o show de Paul McCartney no Estádio Beira-Rio, Porto Alegre, na noite desta quinta-feira. Animado e soltando frases em português, Paul pediu por amor e direitos humanos, atitude que resultou em um coro de “Fora, Temer” na plateia. A apresentação abre a nova turnê do beatle no país, que ainda passa por São Paulo (dia 15), Belo Horizonte (17) e Salvador (20).

Confira abaixo a setlist com as músicas entoadas por ele na apresentação:

A Hard Days Night

Juniors Farm

Can’t Buy Me Love

Jet

Got to Get You Into My Life

Let Me Roll It

I’ve Got A Feeling

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five

Maybe I’m Amazed

We Can Work it Out

In Spite Of All The Danger

You Won’t See Me

Love Me Do

And I Love Her

Blackbird

Here Today

Queenie Eye

New

Lady Madonna

FourFiveSeconds

Eleanor Rigby

I Wanna Be Your Man

Being for the Benefit Mr Kite

Something

A Day In The Life

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Band On The Run

Back in the USSR

Let it Be

Live and Let Die

Hey Jude

Yesterday

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Bis:

Helter Skelter

Birthday

Golden Slumbers

Carry That Weight

The End