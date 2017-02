Confira a data de estreia (ou reestreia) de 15 séries da Netflix

A Netflix já definiu as datas de retorno de grande parte das suas produções originais, e os fãs estão anotando no calendário quando vão precisar arranjar desculpas para não sair de casa e ficar colados no sofá, assistindo aos novos episódios. Para os próximos meses, está agendado o retorno das populares Orange Is the New Black, House of Cards e Grace and Frankie. Já para o segundo semestre, as crianças de Stranger Things voltam com novos mistérios e ficção científica com cheiro de anos 1980.

Confira abaixo a data de estreia das principais produções da Netflix:

Project MC² (4ª temporada): 14 de fevereiro

Chef’s Table (3ª temporada): 17 de fevereiro

Buddy Thunderstruck (1ª temporada): 10 de março

Love (2ª temporada): 10 de março

Punho de Ferro (1ª temporada): 17 de março

Grace and Frankie (3ª temporada): 24 de março

13 Reasons Why (1ª temporada): 31 de março

Better Call Saul (3ª temporada): 10 de abril

Girlboss (1ª temporada): 21 de abril

Dear White People (1ª temporada): 28 de abril

Sense 8 (2ª temporada): 5 de maio

Anne (1ª temporada): 12 de maio

House of Cards (5ª temporada): 30 de maio

Orange Is the New Black (5ª temporada): 9 de junho

Stranger Things (2ª temporada): 31 de outubro