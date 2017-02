Conar suspende divulgação de McLanche Feliz por youtubers

Em decisão tomada nesta quinta-feira, em São Paulo, o Conselho de Ética do Conar (Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária) decidiu pela suspensão de vídeos em que youtubers e blogueiros comentam — e exaltam — brindes do McDonalds. A ação, chamada de unboxing, pelo ato de “desempacotar” e apresentar o “mimo”, foi alvo de uma queixa do Instituto Alana, de defesa da criança, feita em meados do ano passado e avaliada agora pelo Conar. Uma vez notificados, os youtubers e blogueiros terão de tirar do ar seus textos e vídeos.

É o caso dos canais de Victor Soares, o Garotas Geeks e o Gameblast TV. Na ocasião em que o McLanche ofereceu brindes do universo do game Mario Bros., o blog Garotas Geek publicou um texto que terminava com a frase: “Fazendo fila no dia 7 de manhã nas lojas do McDonald’s: sim ou claro? =P”

No GameBlast, o ato de abrir e mostrar os brindes do McLanche Feliz é chamado de “review”, ou seja, “resenha”, “crítica”. Para o Alana, porém, uma criança não sabe diferenciar a resenha do comercial propriamente dito.

Confira abaixo o vídeo do canal Gameblast TV sobre os brindes de um determinado McLanche Feliz. Logo no início, o apresentador chama a caixa enviada pelo McDonald’s de “presentão”. O vídeo é um dos mais populares do canal.