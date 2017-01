Companheiro de George Michael desmente mensagens sobre suicídio

O companheiro do cantor George Michael, Fadi Fawaz, afirmou neste domingo que os posts em sua conta no Twitter sobre o possível suicídio do músico não são de sua autoria. Nessas mensagens, que Fawaz atribui a hackers invasores de sua conta, Michael é descrito como um depressivo que já tentara várias vezes o suicídio.

O namorado de George Michael foi quem descobriu o corpo do cantor, no dia de Natal. “Será um Natal que eu nunca vou esquecer. Nunca vou deixar de sentir sua falta”, escreveu Fawaz no dia seguinte à morte do cantor, com quem se relacionava desde 2012.

Fadi Fawaz, que é cabeleireiro, se disse surpreso com a invasão de sua conta e as mensagens veiculadas na rede social. “É um tanto assustador”, comentou.

(com Estadão Conteúdo)