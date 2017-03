Como Ariana Grande se tornou a vice-líder do Instagram

Depois de perder o posto de personalidade mais seguida no Instagram para Selena Gomez, no ano passado, Taylor Swift foi passada novamente para trás há cerca de uma semana, desta vez por Ariana Grande. A cantora de Bad Blood caiu para o terceiro lugar na lista, com 98,7 milhões de seguidores na rede social – Ariana possui 99,2 milhões de fãs. Ariana é famosa, não há dúvidas. Mas celebridades como Taylor Swift, Beyoncé e Justin Bieber são mais conhecidos mundialmente do que a americana. O que, então, levou a cantora ao posto de vice-líder? O site da revista Vanity Fair se propôs dar possíveis explicações para o fenômeno.

Frequência das publicações

Buffalo 💕 I love you. Thank you. ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Feb 21, 2017 at 8:48pm PST

O site aponta que Ariana posta com bastante frequência – fez treze publicações nos últimos sete dias, enquanto Taylor, por exemplo, postou apenas uma vez nas últimas quatro semanas. A diversidade das fotos e vídeos não parece ser uma preocupação da cantora, com ela publicando por vezes, várias imagens seguidas de seu cachorro ou selfies parecidas. O público parece não se importar com isso, curtindo esses vários momentos da vida de Ariana.

Autenticidade

💕 ♩ ♪ A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Feb 18, 2017 at 5:03pm PST

Outro fator que pode ter contribuído para a ascensão de Ariana no Instagram é sua autenticidade. A cantora parece ser sempre ela mesma na rede social. O fato de postar várias fotos similares em seguida já dá essa dica, mas as legendas curtas e simples (às vezes, até demais, com apenas alguns emojis) também contribuem para esse senso de que as publicações não passaram por um assessor de imprensa antes de saírem no perfil da cantora.

Narrativa

A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Mar 6, 2017 at 12:07am PST

Não é só o cachorro de Ariana que é presença constante em sua página no Instagram. Sua família, seus amigos e seu namorado, o rapper Mac Miller, estão sempre lá. A aparição repetida dos mesmos personagens também é indicada pela Vanity Fair como uma explicação para o sucesso do perfil da cantora: dá aos seguidores a impressão de que há uma narrativa sendo contada nas imagens. Como exemplo, o site cita o namoro de Ariana e Miller. Primeiro, ele aparecia esporadicamente nas imagens, mas, com o tempo – e com o avanço do relacionamento – ele passou a aparecer cada vez mais. Nesta semana, ela publicou uma foto do namorado na seção Instagram Stories, em que as fotos e vídeos desaparecem após 24 horas, com o escrito: “Eu te amo”. Um prato cheio para quem adora acompanhar a vida pessoal das celebridades.