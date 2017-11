Comidinhas: Silver Café é a novidade do ano em Salvador

O produtor de eventos Felipe Silver foi até São Paulo buscar inspiração para desenvolver o conceito de seu café, aberto em julho de 2016. O clima de descontração anunciado pela fachada, enfeitada pelo grafiteiro Denis Sena, também está no salão da casa, que tem parede com inscrições a giz e móveis coloridos. Quem chega ao local, apontado pelo júri de VEJA COMER & BEBER como a melhor novidade da temporada, é imediatamente atraído pela vitrine instalada no fundo do espaço. Ali, são enfileiradas tortas cenográficas, altas e repletas de recheio, caso da que sobrepõe bolo branco, fartas camadas de brigadeiro de limão-siciliano e de doce de leite e, por fim, uma fina cobertura de creme à base de manteiga. Também é muito requisitada a versão que combina brigadeiro de leite Ninho mais Nutella. Ambas são servidas por R$ 15,90 a fatia. A cozinha prepara ainda outras guloseimas para quem não vive de contar calorias. É o caso da cesta de massa de churro, preenchida com doce de leite, sorvete de creme, calda de caramelo e farofa de castanha-de-caju (R$ 19,90), e da sobremesa chamada de ménage à trois. Lançada recentemente, a

receita feita para compartilhar chega em uma panelinha e reúne bolo úmido de chocolate, cookies aquecidos, sorvete de creme mais caldas de caramelo e de chocolate (R$ 59,90). Quer mais? Espie a lista dos turbinados milk-shakes, a exemplo do que tem base de chocolate, leva diversas coberturas e é finalizado com dois churros lambuzados em doce de leite (R$ 39,90, para duas pessoas). Para um lanche, digamos, mais trivial, o cardápio lista café expresso (R$ 4,90), cappuccino (R$ 7,90 o pequeno) e salgados como o pão de queijo (R$ 10,90, com seis unidades), a empanada de queijo com cebola (R$ 13,90) e a torta sertaneja, de carne-seca com banana-da-terra (R$ 17,90 a fatia). Avenida Paulo VI, 389, Pituba, ☎ 3565-6777 (40 lugares). 11h30/19h (sex. a dom. até 20h20; fecha seg.). Aberto em 2016.

2º lugar: Jamm Burgers

O campeão de pedidos é o jamm real (R$ 31,90), hambúrguer com maionese defumada, catupiry, queijo do reino, cebola caramelada e bacon. Outra opção que caiu no gosto dos clientes é o shiitake (R$ 31,90), que, além do ingrediente que o batiza, leva queijo meia-cura, cebola caramelada, rúcula e maionese. Todos vão bem com o milk-shake de chocolate meio amargo com cacau em pó e nibs de cacau (R$ 16,90, 400 mililitros). Rua da Paciência, Vila Caramuru, Rio Vermelho, ☎ 2137-9853 (80 lugares). 18h/23h (seg. até 0h; qui. até 2h; sex. até 4h; sáb. 16h/5h; dom. 16h/0h); Avenida Octávio Mangabeira, 11881, Piatã, ☎ 99998-0164 e 98613-9223 (80 lugares). 18h/23h (qui. até 2h; sex. até 3h; sáb. até 4h; dom. 17h/0h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2016.

3º lugar: Nonna Confeitaria e Café

Os doces, salgados, tortas e cafés que constam no cardápio são ofuscados pelos enormes milk-shakes que a casa oferece. São sete sabores à escolha. O mais novo é o kinder paradise, de Nutella com morango. A bebida é acompanhada por uma barca repleta de morangos, brigadeiros e bombons. Há taças de 340 mililitros (R$ 60,00), 430 mililitros (R$ 70,00) e até 1,2 litro (R$ 120,00). Para as crianças, há versões menores, como o dudinha, milk-shake de chocolate servido na taça enfeitada com brigadeiro, confeito MMs e chocolate belga (R$ 25,00, 280 mililitros). Avenida Paulo VI, 355, loja 5 (Edifício SR Center), Pituba, ☎ 3036-3738 (38 lugares). 14h/20h. Aberto em 2016.