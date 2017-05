Comer & Beber premia a gastronomia de Cuiabá pela primeira vez

Entre os meses de março e maio de 2017, a equipe gastronômica de VEJA COMER & BEBER mapeou, pela primeira vez, o cenário gastronômico de Cuiabá e, com a ajuda de um júri local, elegeu os melhores endereços de comidinhas, bares e restaurantes em dezesseis categorias. Os estabelecimentos premiados na capital mato-grossense e também o melhor restaurante da Chapada dos Guimarães serão conhecidos em um evento para 150 convidados, na sexta-feira (26), no Espaço Solari, em Cuiabá. A partir de sábado (27), os 200 endereços mapeados por VEJA COMER & BEBER Cuiabá, entre eles as casas campeãs, estarão disponíveis para consulta neste site.

Também a partir de sábado (27), com o propósito fomentar ainda mais ainda o cenário gastronômico da cidade e oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso, terá início o festival gastronômico Menu Comer & Beber. Durante um mês, os cuiabanos e turistas que visitarem a cidade terão a oportunidade de almoçar ou jantar em cerca de trinta restaurantes diferentes pagando um valor fixo pela refeição completa em três etapas. No almoço, o combo de entrada, prato principal e sobremesa custará R$ 49,90; no jantar, a refeição sairá a R$ 59,90 (serviço não incluso). Confira a relação de todos os participantes aqui:

Sobre o Comer & Beber – Há 21 anos, o prêmio Comer & Beber reconhece os grandes nomes da gastronomia em São Paulo. As publicações anuais, que se tornaram uma referência para milhões de leitores, também estão presentes em outras capitais, incluindo Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba… Em Cuiabá pela primeira vez, o guia digital irá relacionar 200 endereços e campeões em categorias como o melhor bolinho de arroz, o bar que tem a melhor happy hour, o melhor restaurante da cidade e o chef do ano. A seleção também dedicou um espaço também aos melhores restaurantes da Chapada dos Guimarães, destino turístico localizado a 64 quilômetros da capital mato-grossense.