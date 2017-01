Comentário em ‘Malhação’ sobre ‘gente feia’ é reprovado nas redes

Um comentário da personagem Sula (Malu Falangola) no episódio desta segunda-feira em Malhação não caiu bem entre o público da novelinha da Globo. Recém-empregada no hostel, Sula, que é do Ceará, conheceu outro empregado do lugar, Rômulo (Juliano Laham), que perguntou se ela estava gostando de morar no Rio de Janeiro. “O quê? Aqui tem tanta gente bonita que eu estou até com saudade de ver gente feia”, respondeu.

Alguns espectadores ficaram confusos ou se irritaram com a fala da personagem. “Sula quis dizer o que quando disse que estava com saudades de ver gente feia? Quis dizer que no Ceará só tem gente feia, é? Juro que não entendi”, escreveu uma pessoa no Twitter.

Sula quis dizer o q, quando disse q tava c saudades de vê gente feia? Quis dizer q no Ceará só tem gente feia é? Juro q n entendi #Malhação — Elane A. (@nannycomvc) January 23, 2017

“Nunca assisto a Malhação, e quando porventura assisto a um episódio, vejo o quanto a emissora Globo é preconceituosa com o Nordeste. Sula, que veio do Ceará, diz que o Rio de Janeiro tem tanta gente bonita que está até com saudades de ver gente feia! Ou seja, Ceará só tem gente feia e no Rio só gente bonita! Ridículo isso! Rede Globo, máquina de idiotização das massas! Nojo”, escreveu outra no Facebook.