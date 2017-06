Comédia com Monica Iozzi tem aval para captar R$ 7,5 milhões

Com estreia marcada para outubro, o filme A Comédia Divina tem orçamento alto para os padrões nacionais. Com Monica Iozzi e Murilo Rosa no elenco, o longa conseguiu aprovação para captar aproximadamente 7,53 milhões de reais.

A trama gira em torno de Raquel, uma jornalista recém-formada, que ganha impulso na carreira quando começa a falar de uma grande pauta: o Diabo (Murilo Rosa) decidiu abrir uma igreja na terra para ganhar mais popularidade e passa a usar a imprensa para conseguir apoio do público. A história é baseada no conto A Igreja do Diabo, de Machado de Assis.

A verba, como divulgado pelo Diário Oficial da União, foi disponibilizada através da Lei do Audiovisual (8.685/93) , que tem como um dos objetivos fomentar a produção cinematográfica brasileira. Para isso, ela permite que pessoas físicas e jurídicas que queiram contribuir com a produção possam deduzir o valor investido do seu Imposto de Renda.

O filme ainda trará a atriz Zezé Motta no papel de Deus. A estreia está marcada para 19 de outubro.