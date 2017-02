zoom_out_map 1 /11 A atriz Daniela Vega de "Una Mujer Fantastica" no Festival de Berlim (/Divulgação)

O 67º Festival de Berlim, que entrega os prêmios da competição na noite deste sábado, é famoso por privilegiar filmes com temas políticos e sociais. Por conta disso, tendem a ser mais sérios. Mas não foi exatamente o que aconteceu na edição deste ano, que até começou com o dramático “Django”, mas aos poucos foi revelando uma seleção com muitas produções tendendo ao cômico, mesmo falando de assuntos pesados, como “Toivon Tuolla Puolen”, do finlandês Aki Kaurismaki, o que deve ter agradado ao presidente do júri, o holandês Paul Verhoeven, muitas vezes incompreendido por causa do tom de seus filmes.

Outros trataram de questões sócio-políticas de maneira mais sutil, como Bamui Haebyun-eoseo Honja, de Hong Sangsoo, que fala de uma mulher querendo trilhar seu próprio caminho, doa a quem doer. A verdade é que não foi uma grande seleção, em termos da disputa do Urso de Ouro. Dos 18 longas-metragens em competição, apenas alguns eram realmente bons, e nenhum era excepcional. Não houve grandes bombas, mas várias das produções não mereciam disputar os prêmios. Alguns dos destaques vieram das programações paralelas, o que é bastante sintomático. O site da Veja elegeu os destaques:

Os 6 melhores filmes resumidos em uma frase:

1 – Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino

A sensação de se apaixonar pela primeira vez, reproduzida na tela.

2 – Bamui Haebyun-eoseo Honja, de Hong Sangsoo

Uma mulher, sofrendo de amor, não tem medo de dizer o que pensa.

3 – Toivon Tuolla Puolen, de Aki Kaurismaki

A amizade improvável e cheia de momentos engraçados entre um refugiado sírio e um pequeno empresário.

4 – Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio

Marina, mulher trans, mantém a dignidade ao ser desrespeitada frequentemente após a perda do namorado.

5 – No Intenso Agora, de João Moreira Salles

O que acontece quando a paixão – e a revolução – morre?

6 – The Lost City of Z, de James Gray

No início do século 20, explorador inglês quer provar que na Amazônia não moram apenas selvagens.

A maior perda de tempo

Helle Nächte, de Thomas Arslan

O filme alemão não é exatamente ruim, mas sua trama batida – pai tenta se reconectar com o filho durante viagem – e a realização pouco inspirada fizeram com que fossem os 86 minutos mais irrecuperáveis do festival.

Os temas da competição

Sonhos, refugiados, força feminina, machismo, o mal-estar com o mundo, jantares com momentos de verdade

As revelações

Timothée Chalamet: de nome francês, o americano de Nova York de 21 anos vai bem nos momentos charmosos e nos dramáticos em Call Me By Your Name.

Isabel Zuaa: nascida em Lisboa, estudou artes cênicas no Rio de Janeiro, e interpreta Preta, uma escrava com o espírito rebelde e a dignidade de Nina Simone em Joaquim, de Marcelo Gomes.

As melhores atuações

Daniela Vega: a atriz trans chilena trabalha com contenção em Una Mujer Fantástica.

Kim Minhee: a sul-coreana, que já tinha se destacado em A Criada, agora faz uma atriz sem medo de ser desagradável em Bamui Haebyun-eoseo Honja.

Chang Chen: o chinês de Taiwan faz um matador impassível que tenta se enquadrar numa vida normal em Mr. Long, filme de gângster-samurai-cômico-melodramático do japonês Sabu.

Mircea Postelnicu: o romeno interpreta um homem que deixa tudo de lado para cuidar da namorada, acometida por ataques de pânico, em Ana, Mon Amour.

As cenas mais impactantes

Os cervos em Testrol És Iélekrol: as sequências de sonho, envolvendo um macho e uma fêmea numa floresta nevada, são das mais belas do festival.

O diálogo de pai e filho Call Me By Your Name: Perlman (Michael Stuhlbarg) conversa com Elio (Timothée Chalamet) sobre vida e paixão.

O rap do índio e do negro em Joaquim: um resumo da musicalidade misturada do Brasil.

O jantar em Bamui Haebyun-eoseo Honja: quando a personagem principal, Younghee (Kim Minhee), diz o que pensa na cara de todos.

O momento de fúria em Una Mujer Fantástica: Marina (Daniela Vega) finalmente vira bicho depois de dias de humilhação.

A entrevista em Toivon Tuolla Puolen: o sírio Khaled (Sherwan Haji) descreve, sem sentimentalismo, o calvário para escapar da guerra em seu país.

A vingança em Wilde Maus: Georg (Josef Hader) vinga-se do seu ex-chefe colocando um peixe morto em sua piscina.

O roubo do sapato em Vazante: o momento em que Beatriz (Luana Nastas) sela seu destino, escondendo, de brincadeira, o sapato de António (Adriano Carvalho), que não gosta de usá-los.

O melhor diálogo

“Faça cócegas num aromaterapeuta e você encontrará um fascista”, diz April (Patricia Clarkson), sobre o marido alemão Gottfried (Bruno Ganz), chegado numa terapia alternativa.