Com músicas da Globo, Xuxa bate recorde de audiência na TV Record

Dancing Brasil, congênere de Dança dos Famosos, apresentado às segundas na Record sob o comando de Xuxa, teve a sua melhor audiência nesta semana, em uma noite que contou com “clássicos” da apresentadora no repertório, como Lua de Cristal, Ilariê e Doce Mel. Nesta segunda, o programa chegou a 6,4 pontos no Ibope da Grande São Paulo, a melhor marca na região. Detalhe: essas músicas foram lançadas por Xuxa quando ela era a “Rainha dos Baixinhos” da Globo.

Na faixa das 22h40 à 0h18, o reality show que, assim como aquele do Faustão, põe famosos para rebolar, marcou pico de 9 pontos. No Rio, onde costuma ir melhor, o programa conquistou 8,2 pontos de média, com 10 de pico no Ibope. Com novos arranjos, os hits de Xuxa tiraram a atriz e cantora Tânia Alves, que se apresentou com Marcos Vedovetto, da competição. A dupla foi a sexta eliminada do Dancing Brasil, que, como o Dança dos Famosos, toda semana tira um par da disputa.

Outra semelhança entre o Dancing Brasil e o Dança dos Famosos são as contusões das celebridades: os machucados já tiraram do programa da Record a atriz Juliana Silveira e o cantor MC Gui.

Xuxa, vale lembrar, já chegou a números maiores de audiência na Record com o programa que levava o seu nome, no ano passado. Depois de estrear com 10 pontos de média e chegar a marcar 8, 9, a atração, porém, foi perdendo público e foi tirada do ar.