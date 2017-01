Com lesão na coluna, amigo do filho de Bonner recebe apoio na web

Juba, você é monstro! Uma pessoa sensacional. Honesto, correto, paciente, sensível e humano. Você é meu irmão. Nossos laços sempre foram muito fortes. Depois que vc foi pra NY e eu pra Orlando viramos praticamente irmãos de sangue. Você vai se recuperar muito rápido! Dentro da possibilidade humana você é o Super Homem. Vou estar sempre ao seu lado, perto e longe. E tava pensando bastante ontem na música que você ensinou pra mim e muitos dos nossos amigos: "Sometimes I lay under the moon and I thank god I am breathing and I pray don't take me soon cause I am here for a reason"

A photo posted by Guilherme Paes Leme (@guipaesleme) on Jan 4, 2017 at 2:41pm PST