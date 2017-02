Com cinco prêmios, ‘La La Land’ é o grande vencedor do Bafta

Com cinco prêmios, entre eles o de melhor filme e melhor diretor, o musical “La La Land: Cantando Estações” foi o grande vencedor da 70ª edição do Bafta, considerado o Oscar do cinema do Reino Unido.

O filme, escrito e dirigido pelo americano Damien Chazelle, também agraciado na cerimônia, venceu “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, “A Chegada”, “Eu, Daniel Blake” e “Manchester à Beira-Mar”.

Além do prêmio de melhor filme, “La La Land: Cantando Estações” conquistou as categorias de melhor atriz, com Emma Stone, melhor música, com Justin Hurwitzy, e melhor fotografia, com Linus Sandgren, na cerimônia realizada no Royal Albert Hall de Londres.

“Graças à Academia britânica, hoje temos a possibilidade de compartilhar esse sucesso com toda a família do cinema, e, sobretudo, com Emma Stone e Ryan Gosling”, afirmou Fred Berger, um dos produtores do filme, no palco do Royal Albert Hall.

“Se vocês viram esse filme, saibam que tudo é graças a Damien (Chazelle). Ele é a pessoa que nos fez embarcar nessa viagem tão maravilhosa”, completou Berger após receber o prêmio.

Contra o sucesso de “La La Land: Cantando Estações”, o segundo favorito da edição, “Animais Noturnos”, de Tom Ford, que também chegou ao Bafta com nove indicações, foi para casa de mãos vazias.

“Manchester à Beira-Mar” conseguiu dois prêmios, o de melhor ator, com Casey Affleck, e de melhor roteiro original. “Lion: Uma Jornada para Casa” também obteve dois Baftas: de melhor ator coadjuvante, com Dev Patel, e melhor roteiro adaptado.

Confira a lista completa de vencedores da 70ª edição do Bafta:.

Melhor filme: “La La Land: Cantando Estações”.

Melhor diretor: Damien Chazelle, “La La Land: Cantando Estações”.

Melhor ator: Casey Affleck, “Manchester à Beira-Mar”.

Melhor atriz: Emma Stone, “La La Land: Cantando Estações”.

Melhor ator coadjuvante: Dev Patel, “Lion: Uma Jornada para Casa”.

Melhor atriz coadjuvante: Viola Davis, “Um Limite entre Nós”.

Melhor interprete revelação: Tom Holland.

Melhor roteiro original: “Manchester à Beira-Mar”

Melhor roteiro adaptado: “Lion: Uma Jornada para Casa”

Melhor filme britânica: “Eu, Daniel Blake”.

Melhor documentário: “13th”.

Melhor curta britânico: “Home”.

Melhor filme de animação: “Kubo e as Cordas Mágicas”.

Melhor curta de animação: “A Love Story”.

Melhor filme de fala não inglesa: “O filho de Saul” (Hungria).

Melhor diretor, roteirista ou produtor britânico: “Sob a Sombra”

Trilha sonora: “La La Land: Cantando Estações”

Som: “A Chegada”.

Fotografia: “La La Land: Cantando Estações”.

Figurino: “Jackie”.

Efeitos especiais: “The ++Jungle++ ++Book++”.

Maquiagem: “Florence: Quem é Essa Mulher?”.

Montagem: “Até o Último Homem”.

Design de produção: “Animais Fantásticos e Onde Habitam”.

Bafta honorário: Mel Brooks.

Bafta à maior contribuição ao cinema britânico: Curzon.

(Com Agência EFE)