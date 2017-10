Com câncer terminal, Mister M faz vaquinha para tratamento

O mágico Val Valentino, conhecido no Brasil pelo apelido de Mister M, usado no quadro que teve no Fantástico nos anos 1990, está com câncer terminal na próstata, segundo o programa Balanço Geral, da Record. À atração, o americano de 61 anos afirmou que está com dificuldades financeiras e que conta com a ajuda de um amigo brasileiro, que iniciou uma vaquinha online para arrecadar 45.000 reais para fazer uma cirurgia.

“Dois anos atrás, eu fui diagnosticado com algo muito ruim na próstata. Não vou falar o nome”, disse em depoimento enviado ao programa. “O urologista que descobriu me disse que eu tinha menos de um ano e que eu teria que operado, ou estaria morto. A única coisa que ele poderia fazer era a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e eu não queria fazer isso. Então perguntei quanto tempo eu teria. Seria um ano. E fui embora do consultório. Não tomei a medicação que ele gostaria que eu tomasse por causa dos efeitos colaterais, que eram terríveis. Um ano depois do diagnóstico, eu continuava vivo e isso foi incrível.”

“Estamos falando sobre cinco anos não tendo condição de trabalhar porque eu não tinha como entrar no avião, porque a próstata inchava e eu tinha outros problemas”, ele continuou “Eu acabei com as minhas economias.” Em seguida, ele agradeceu aos brasileiros que contribuírem com a vaquinha. “Eu amo todos vocês, o Brasil é a minha casa e seria o lugar onde eu viveria se não morasse nos Estados Unidos.”