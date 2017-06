Coleguinha! Fã invade palco, fere Simaria e leva soco de Simone

Simone & Simaria passaram por um grande susto durante um show na cidade de Amargosa, na Bahia, na noite deste domingo. Um fã invadiu o palco no meio da apresentação das cantoras e derrubou Simaria. A outra irmã foi rapidamente ajudá-la e teve que dar um soco no rapaz. Logo depois, seguranças vieram socorrê-las e o homem foi retirado.

“Rapaz, vocês vão me perdoar, mas na hora que eu vi o cara derrubar a minha irmã, eu meti a porrada mesmo. O meu instinto de irmã falou mais alto. Não posso ver uma situação dessas”, disse Simone para a plateia, depois que o invasor foi retirado do local. A dupla estava cantando a música Regime Fechado quando tudo aconteceu. Depois que a canção parou, as duas conversaram durante alguns minutos com a plateia, antes de voltar com a apresentação.

Quando Simaria levantou, a irmã foi logo fazendo brincadeiras: “O seu cabelo está enorme. Pode abaixar aí, para dar uma melhorada”, disse dando risada. Simone contou que foi arranhada pelo homem, mas que estava bem.

Já Simaria, disse que estava realmente machucada e ralou o joelho. A sertaneja alertou para o perigo da situação. “Eu não sei nem o que dizer. Estou tremendo”, começou, “Isso é falta de respeito com as pessoas. É a mesma coisa que jogar celular no palco. É perigoso. Não precisa fazer isso”.