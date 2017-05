Colegas prestam homenagem a Marcelo Rezende nas redes

No último domingo, 14, durante o programa Domingo Espetacular, da Record TV, Marcelo Rezende afirmou estar com câncer no pâncreas e no fígado. Depois do anúncio, diversos amigos e colegas do apresentador postaram mensagens e fotos com ele nas redes sociais para desejar melhoras.

Cesar Filho, apresentador do Hoje em Dia, postou um trecho da entrevista do amigo para pedir orações a ele. “Não consigo parar de pensar e orar por ele. Meu amigo/irmão, Marcelo Rezende demonstrou ser um gigante ainda maior do que eu imaginava. Me fortaleceu e deu uma lição de vida”, escreveu em seu Instagram.

Todos nós estamos torcendo MUITO para que Marcelo Rezende se recupere! ❤🙏 #HojeEmDia pic.twitter.com/nbqwQ8lJl1 — Programa Hoje em Dia (@hojeemdia) May 15, 2017

Colega de emissora de Rezende, Fabíola Reipert postou uma foto com o apresentador e desejou força a ele. Além dela, Geraldo Luis, Luiz Bacci, Mara Maravilha e Datena também mandaram mensagens pelas redes sociais.

Tua fé está sendo tão grande quanto esse mar…Deus está ouvindo as orações de um Brasil que te ama. O céu dará a resposta. A cada um aqui peço que orem. Nenhuma oração fica sem resposta. Do irmão que te ama e guarda no coração… A post shared by Geraldo Luis (@geraldobalanca) on May 15, 2017 at 7:45am PDT

Marcelo, força aí !!!! Tudo vai dar certo! 🙏🙏🙏❤️❤️❤️ @marcelorezende.oficial Uma publicação compartilhada por Fabíola Reipert (@fabiolareipert) em Mai 14, 2017 às 6:22 PDT

Muito triste com a confirmação da doença do colega de profissão e amigo Marcelo Rezende. Mesmo com a notícia, conhecendo-o como conheço, tenho certeza de que ele vai lutar com todas as suas forças contra essa doença maldita. Estamos com você, amigo! #ForçaMarcelo A post shared by José Luiz Datena (@datenareal) on May 15, 2017 at 6:21am PDT

(Com Estadão Conteúdo)