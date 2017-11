Coldyplay canta para pacientes do Incor, em São Paulo

Com a agenda lotada de shows, a banda britânica Coldplay, que está em turnê do disco “A Head Full of Dreams”, no Brasil, arrumou um tempinho para visitar a brinquedoteca do Instituto do Coração (Incor) , em São Paulo, na quarta-feira (8). Durante a visita, o grupo cantou sucessos como “Viva la Vida” e arriscou o português cantando “Águas de Março”, de Tom Jobim, uma das canções mais conhecidas da Música Popular Brasileira.

A visita do vocalista Chris Martin e do bateirista Will Champion movimentou o hospital e foi motivo de elogios nas redes sociais.