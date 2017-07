Coldplay anuncia shows no Brasil em novembro

O Coldplay anunciou nesta sexta-feira que virá ao Brasil para dois shows. A banda se apresenta no dia 7 de novembro em São Paulo, no Allianz Parque, e 11, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. As apresentações, seguidas por uma na Argentina, encerrarão a turnê A Head Full Of Dreams.

Os ingressos começam a ser vendidos no site Eventim a partir da meia-noite do dia 17 de julho. No dia 14, clientes do Banco do Brasil terão acesso à pré-venda. Em São Paulo, os valores ficam entre 750 reais (pista premium) e 240 reais (cadeira superior). Em Porto Alegre, as entradas saem por 800 reais (premium) e 320 (cadeira superior).

No próximo dia 14, o grupo lança o EP Kaleidoscope, com cinco faixas inéditas e a versão ao vivo de Something Just Like This, com The Chainsmokers.