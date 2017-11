Coco Bambu Lounge & Music é o bar revelação de Fortaleza

Desde o início do ano, nas noites de terça a sábado, não é difícil avistar jovens mulheres bem maquiadas com vestido decotado e rapazes bem alinhados circulando apressados pelo Coco Bambu, em Meireles. Pode apostar que nenhum deles está ali para degustar as gigantescas receitas de pescado servidas no restaurante. O destino dessa turma é um bar inaugurado em janeiro, com entrada próximo do caixa do restaurante. Batizado de Coco Bambu Lounge & Music, o ambiente está protegido da algazarra da casa-irmã por uma porta de vidro automática. Depois de cruzá-la, é

preciso subir uma escada cuja parede exibe capas de vinis de artistas como Sting e Michael Jackson, driblar o pessoal que para no local para uma selfie e torcer para encontrar uma mesa livre. Com iluminação indireta, o lugar dispõe de um longo balcão, mesas para grupos grandes e outras quatro mais altas. Todas as noites são animadas por DJs, que costumam tocar hits de grupos como Bee Gees e Kool & the Gang (são cobrados R$ 12,00 de couvert artístico). O cardápio é o mesmo do restaurante, mas é raro ver alguém devorando um bobó de camarão nesse ambiente classudo. Em vez disso, saem porções de isca de peixe à milanesa com gergelim e molho tártaro (R$ 45,00), por exemplo. A carta de drinques é dedicada principalmente a clássicos e a coquetéis do momento, como o moscow mule, que leva vodca Orloff, suco de limão, gengibre e espuma de gengibre (R$ 25,00), e o gim-tônica, com destilado da marca Tanqueray, água tônica, tangerina e mel (R$ 29,00). Rua Canuto de Aguiar, 1317, Meireles, ☎ 3242-7557 (100 lugares). 17h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. até 2h; fecha. seg. e dom.). Aberto em 2017.

2º lugar: Blue Door Pub

A porta azul da entrada leva a um ambiente com influências do rock e do blues. No térreo, bandas se apresentam de quinta a sábado. A casa oferece o chope irlandês Guinness (R$ 32,90, 500 mililitros) e drinques elaborados, a exemplo da caipirosca de morango, limão-siciliano, xarope de cranberry e amora mais vodca importada e da mistura de gim, água tônica mais xarope de pepino e anis (R$ 20,00 cada um). Para acompanhar, há costela de porco defumada com molho barbecue. Servido com batata frita, o petisco custa R$ 49,90. Rua Joaquim Nabuco, 1333, Aldeota, ☎ 3109-9288 (100 lugares). 17h30/2h (ter. até 0h, qua. e qui. até 1h, dom. até 23h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

3º lugar: Hey Ho Beer Pub

Como em outras cervejarias, debates sobre os diferentes estilos da bebida são frequentes no Hey Ho Beer Pub. “Hoje as IPAs estão muito parecidas”, diz um cliente. “Não dá para tomar duas new englands porque empapuça”, afirma outro. A turma que se considera mais entendida no assunto costuma se aboletar no balcão. Afinal, é atrás dele que se encontra o principal atrativo da casa: as vinte torneiras acopladas a uma câmara fria. Nelas costumam ser engatados chopes como o german lager (R$ 8,00, 330 mililitros), da cervejaria Babylon, de Pernambuco, e o american IPA Guava (R$ 32,00, 300 mililitros), produzido pela carioca Hocus Pocus em parceria com a paulistana Dogma. O estilo da Future Sex (R$ 24,00, 300 mililitros), da mineira Koala San Brew, é o milk-shake IPA, assim chamado por conter lactose e baunilha na receita. Rótulos estrangeiros? Não há, nem na lista de mais de 160 latas e garrafas de cerveja, pois a proposta da casa é valorizar a produção nacional. Do Ceará é possível provar a Abyssal (R$ 29,00, 310 mililitros), a rus sian imperial stout da 5 Elementos, e a Man da carIPA (R$ 28,00, 500 mililitros), uma ame rican IPA da Donkey Head. Da cozinha saem petiscos como pastéis de bacalhau com geleia de pimenta (R$ 18,00, oito unidades) e batata rústica com cheddar e grão de malte de cevada torrados (R$ 22,00), além de oito opções de hambúrguer. O de carne de sol leva queijo de coalho caramelado, crispy de batata-doce, tomate e alface e vem acompanhado de fritas (R$ 28,00). Rua Nunes Valente, 1247, Aldeota, ☎ 3393-8760 (66 lugares). 17h30/1h (ter. até 23h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.