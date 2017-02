Co-produção brasileira ‘Vazante’ terá distribuição internacional

A distribuidora Films Boutique, de Berlim, adquiriu os direitos de venda e distribuição internacionais de Vazante, longa dirigido pela brasileira Daniela Thomas, com estreia mundial marcada para a próxima semana no Festival de Berlim.No evento, o filme abre a seção Panorama Specials. As informações são da revista Variety.

Este é o primeiro longa solo de Daniela Thomas, que co-dirigiu a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e trabalhou em três longas com Walter Salles: Linha de Passe (2008), O Primeiro Dia (1998), e Terra Estrangeira (1995).

Escrito por Daniela Thomas e Beto Amaral, Vazante se passa no sertão brasileiro, em 1821, em uma fazenda imponente na Chapada Diamantina. Seu dono, Antonio, volta ao local para descobrir que sua esposa morreu no parto, e se casa com uma sobrinha dela, uma criança de 12 anos. Ele parte uma vez mais, para negociar escravos e gado, deixando sua nova esposa com os escravos.

Por enquanto, Vazante não tem data de estreia no Brasil nem em outros países, apenas a exibição agendada para o Festival de Berlim.