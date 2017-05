Clipe de ‘Paradinha’ de Anitta tem 3 milhões de cliques em 3h

O público pode ser nacional, mas o fato é que Paradinha, a nova investida de Anitta no mercado internacional, decolou bem. O clipe teve 3 milhões de visualizações em pouco mais de 3 horas no ar. Nos primeiros 46 minutos depois da estreia, o vídeo já contava com 456.000 visualizações.

Em um vídeo gravado ao vivo na sua conta do Instagram, Anitta respondeu a perguntas dos fãs e divulgou o número de visualizações do lançamento. A intérprete de Bang havia se mostrado bem ansiosa para a estreia antes disso e disse na coletiva de imprensa de Paradinha em São Paulo, nesta quarta-feira, que não dormiu à noite e foi malhar às 6 horas da manhã para desestressar. Agora, ela com certeza já pode dormir tranquila.