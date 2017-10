‘MasterChef’: Clécio, o bajulador, é eliminado e público festeja

Clécio Campos foi o eliminado desta semana do MasterChef Profissionais e o público não deixou de comemorar a decisão. O participante perdeu o afeto de fãs do programa depois de flertar mais de uma vez com Paola Carosella durante o reality. O hábito de chamar o amigo Francisco de “paizão” também incomodou os espectadores.

A prova de eliminação foi disputada por Clécio, Francisco, Irina e Raíssa. Os quatro tiveram que reinventar uma Torta Dobos, da culinária húngara. O nível de dificuldade da prova aumentou pelo fato de os candidatos receberem poucas instruções. A receita do eliminado foi considerada doce demais pelo jurados.

No Twitter, usuários comemoraram a saída do participante. “Adeus, Clécio. Já estava fazendo hora extra”, comentou um espectador.

Outros usuários comentaram o fato de que não terão que ouvir Clécio chamando Francisco de “paizão”. O participante ainda foi comparado com o ator Fiuk, que recebeu críticas pela performance na novela A Força do Querer.