Claudia Raia desafia Eriberto Leão e cria saia justa no Faustão

Um pedido de Claudia Raia ao ator Eriberto Leão, um dos competidores do Show dos Famosos, novo quadro com celebridades do Domingão do Faustão, criou um certo clima no programa deste domingo. Eriberto Leão incorporou um de seus ídolos, o recém-finado Belchior, e chegou próximo do original. Apesar de ter alcançado o objetivo do quadro, levou um puxão de orelha de Claudia Raia, para quem ele está se arriscando pouco ao fazer o que conhece bem.

“Ele é impressionante”, começou elogiando a atriz, na sua vez de avaliar a performance do ator. “Primeiro, parabéns pela caracterização. Eu não consegui ver você em hora nenhuma, o que é espetacular. Isso que você falou do Belchior é também uma coisa importante”, continuou, citando um verdadeiro textão que Eriberto Leão teceu sobre Belchior, comparado por ele a Bob Dylan. “Precisamos voltar para a obra do Belchior, porque acho que tem muitas sinalizações para nós, nos dias terríveis e estranhos que estamos vivendo. O Bob Dylan é o Belchior americano. Nós temos de olhar para o Belchior estudando o Belchior. Ele já é tema de teses. Ele era um mestre da literatura, um mestre da poesia, um mestre da música, e eu o respeito muito”, disse Leão, antes de começar a ser julgado pela apresentação.

Após os elogios, porém, Claudia Raia pediu que Eriberto Leão se arriscasse mais e reduziu a nota do ator, que havia acabado de receber um 9,9 de outro jurado, o dramaturgo Silvio de Abreu. “Eu queria te propor um desafio daqui para a frente. Eu queria que você saísse um pouco desse lugar do Belchior, do Bob Dylan, e queria te ver fazendo show. Queria que você cantasse uma música mais energética. Embora você tenha feito um trabalho lindo de corpo, lindo de voz, eu te dou 9,5 por isso.”

Eriberto Leão ouviu e aceitou o desafio, mas, com um evidente constrangimento, evocou o acordo feito com a produção do programa. “Uma questão, com todo o respeito. Quando eu aceitei participar desse quadro, foi para homenagear os artistas que tocam o meu coração. Eu aceito o seu desafio, mas eu estou querendo dizer assim que esses artistas precisam chegar (ao público). Eu faria no teatro o Belchior. Eu faria todos esses no teatro. São os artistas que eu escuto e que me alimentam a alma, mas o desafio está aceito.”

Claudia Raia não se abalou e ainda sugeriu que Eriberto de fato levasse Belchior ao teatro. “É uma ótima ideia, dá para fazer um musical.”

Apesar do climão, ninguém foi eliminado do Show dos Famosos neste domingo. Confira aqui.