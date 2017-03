Cinema instala parque de diversões em salas nos EUA

O silêncio sagrado do público de cinema será deixado de lado por algumas salas da rede Cinépolis, que irá instalar um parque de diversões infantil dentro de auditórios nos Estados Unidos. O projeto prevê um grande brinquedo para os pequenos, com tobogã, piscina de bolinhas e outros atrativos. Um protótipo será inaugurado no fim de março, na Califórnia.

Segundo a empresa, as novas salas de cinema serão: “um espaço onde os pais sintam-se confortáveis e os filhos sejam eles mesmos enquanto assistem seu novo filme preferido”. A ideia, no entanto, não agradou o público tanto quanto esperado. A imprensa e os cidadãos americanos usaram as redes sociais para questionar a eficácia do projeto, uma vez que o barulho das crianças durante a sessão pode prejudicar a atenção dos adultos presentes.

Os ingressos para as salas “Cinépolis Júnior” custarão em torno de três dólares a mais do que aqueles para sessões comuns (cerca de 9,5 reais). Além do playground, a empresa adicionará no cardápio do cinema novos sabores de pipoca, como Cheetos e Caramelo, além de outros aperitivos infantis. O espaço das salas também será reformado com cores brilhantes, grandes almofadas e poltronas diferenciadas.