Cinco gastos extravagantes de Johnny Depp

No relatório em que se se defende da acusação de ter levado Johnny Depp à bancarrota, a empresa americana The Management Group (TMG) detalha à Justiça gastos excêntricos do astro de Piratas do Caribe. Confira os mais curiosos:

Canhão de cinzas



Em 2005, Johhny Depp investiu 3 milhões de dólares em um canhão que usaria para lançar sobre Aspen, no Colorado (EUA), as cinzas do escritor Hunter Thompson (1937-2005), criador do chamado jornalismo gonzo, que prega a imersão total do repórter no tema que investiga, e autor do livro Medo e Delírio em Las Vegas. Fã do jornalista (na foto, de óculos), Depp o interpretou em Medo e Delírio (1998), filme dirigido por Terry Gilliam, e em Diário de um Jornalista Bêbado (2011)

Castelo de Depp

É avaliado em 13,5 milhões de dólares o castelo que Johnny Depp possui no sul da França. Ele chegou a concordar em vendê-lo para sanear suas finanças, mas na última hora desistiu e não deixou nem que os primeiros interessados a se apresentar entrassem no castelo para conhecê-lo. Ele também possui uma vila na França, que não é mencionada no relatório – não fica claro, portanto, se o castelo pertence ao mesmo lugar, embora ambos fiquem no sul da França. Pela vila, ele está pedindo hoje a bagatela de 63 milhões de dólares

Ilha particular



Em 2004, Johnny Depp desembolsou 3,6 milhões de dólares por uma ilha nas Bahamas. Foi lá que ele celebrou o casamento com Amber Heard, que resultaria num divórcio de 7 milhões de dólares – outro valor extravagante

O som das nuvens

Roqueiro nas horas vagas, Johnny Depp tentou ter um selo de música próprio. Por sete anos, ele injetou 4 milhões de dólares no Unison, que deixou sob os cuidados de um amigo de infância. Não deu certo, mas rendeu discos como Joe Perry’s Merry Christmas, CD natalino do guitarrista do Aerosmith

Bolso amigo

Essa mostra que Depp tem bom coração, além de um bolso cada vez mais vazio. Pelas contas da The Management Group (TMG), ele consumiu 10 milhões de dólares para sustentar familiares, amigos e alguns empregados. Isso explica por que sua família estava preocupada com o acordo que sairia do divórcio com Amber Heard