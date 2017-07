Cinco games para curtir nas férias

Enquanto não chegam ao mercado as novidades apresentadas na E3 – sigla para “Eletronic Entertainment Expo” (em tradução livre, Exposição de Entretenimento Eletrônico), que aconteceu no mês passado –, que tal a aproveitar as férias de julho para conferir os bons lançamentos do primeiro semestre no mercado de games? Confira abaixo opções para diversas plataformas e estilos.

1 – The Legend of Zelda – Breath of The Wind (Wii U | Nintendo Switch)

O primeiro da lista é o décimo nono da série clássica da Nintendo. Aguardado desde 2013, teve seu lançamento adiado por duas vezes. Mas a espera valeu. O jogo, lançado junto com o novo console da empresa, o Nintendo Switch, é do tipo ação-aventura. Começa com o protagonista Link sendo despertado sem memória de um sono de um século por uma voz misteriosa, que o guia por uma nova aventura contra o vilão da série, Ganondorf (nesta versão, o Calamity Ganon). O projeto gráfico é de encher os olhos, e o game chega com uma importante mudança de jogabilidade: os mapas são abertos, e o jogador pode percorrer as cavernas na ordem que quiser, sem seguir um roteiro obrigatório, como é comum em outros do gênero. Essa liberdade, aliás, é um dos principais chamarizes do jogo e torna a exploração muito mais desafiadora, já que não existem dicas claras do que se deve fazer. Levando em consideração o lindo cenário, é fácil perder-se por horas na frente da tela. Aclamado pela crítica, o jogo atingiu o recorde de 97% de aprovação no site Metacritic, uma pontuação digna dos verdadeiros clássicos.

2 – Horizon Zero Dawn (PS4)

No game lançado em fevereiro deste ano, você é Aloy, uma caçadora e arqueira que habita um universo distópico mil anos no futuro, dominado por máquinas gigantes (imagine um híbrido de robô e dinossauro). A personagem principal deve usar sua agilidade para sobreviver e proteger sua tribo. A premissa é semelhante à de Zelda, onde o jogador pode e deve explorar os mapas ao seu redor. Mas Horizon Zero Dawn não é tão intuitivo e traz várias dicas de que caminho a heroína deve seguir e que armas usar, um ponto considerado negativo por uma parcela do público. No geral, o jogo teve avaliação extremamente positiva, tanto da crítica especializada quanto dos jogadores. Um detalhe a ser ressaltado é que esse é um dos poucos jogos em que a protagonista é do sexo feminino.

3 – PlayerUnknown’s Battlegrounds – PUGB (PS4| XBox One | PC)

Neste jogo de ação, o personagem é lançado em uma espécie de campo de batalha, em que as disputas podem envolver até cem jogadores simultaneamente. Em um tipo de morte-súbita gigante, vence quem sobreviver. A partida se inicia com os personagens aterrissando em uma ilha sem nenhum tipo de instrumento. Eles terão de encontrar armas, veículos, armaduras, roupas e equipamentos. Esses itens são distribuídos por todo o mapa no início da partida, sendo que as zonas de alto risco possuem os melhores armamentos. Os jogadores podem escolher entrar na partida sozinhos ou em equipes de duas a quatro pessoas. Em todos os casos, a última pessoa ou equipe deixada viva ganha a partida. Para não estragar a experiência do jogador – ou seja, para evitar spoilers –, a maioria dos críticos evitou revelar muitos detalhes do game.

4 – Sonic – (Android | iOS)

O queridinho dos anos 1990 está de volta para conquistar a criançada, a geração millennial, e fazer a alegria dos saudosistas. A Sega decidiu aperfeiçoar alguns clássicos para serem relançados para plataformas mobile, com uma maior eficiência e jogabilidade. Eles estão disponíveis gratuitamente tanto na GooglePlay como na Apple Store. Outros jogos relançados pela empresa são Comix Zone, Phantasy Star II, Kid Chameleon e Altered Beast.

5 – Overcooked – (PC | Xbox | PS4 | Nintendo Switch)

Este foi lançado no finalzinho de 2016, mas tem mérito de sobra para figurar nesta lista. Não se deixe enganar pela interface amigável e inicialmente simplória do game. Extremamente divertido, Overcooked é um puzzle para toda a família, que pode ser jogado no modo multiplayer. No game, o jogador é o chefe de cozinha, que, além de preparar os pratos, serve e limpa tudo. Como todo puzzle, você deve completar as tarefas o mais rápido possível e sem erros. Conforme aumenta a dificuldade, aumenta o número de pedidos simultâneos, exigindo mais velocidade do jogador e trabalho em equipe. No final, cada chefe é pontuado e recebe seu pagamento conforme a performance. Além de se divertir jogando, vale a pena procurar os vídeos no YouTube dos críticos se esbaldando enquanto jogam.

Faixas Bônus:

– INSIDE (PC)

Este foi lançado em junho de 2016, mas entra na lista como menção honrosa. Majoritariamente monocromático, integra a categoria de jogos conceito ou artísticos. Elegante, simples, mas adorados pela crítica (classificado com nota máxima pela IGN – portal de notícias de videogames, e na Steam – uma espécie de Netflix de games), o jogo da produtora de indie games PlayDead narra a história de um garotinho que tenta fugir da morte em um universo distópico, enquanto resolve alguns desafios.