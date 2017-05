Cinco endereços de comida regional e brasileira em Cuiabá

A lista a seguir, com cinco endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentada pelo Santander e lançada em maio/2017:

BRASILEIROS

Acácia Cozinha de Família

Funciona em um antigo casarão com paredes de adobe, que são decoradas por quadros de artistas locais. Na área externa, uma mangueira dá ares de casa de vó ao quintal. Receitas tradicionais da capital mato-grossense, da culinária nordestina e também vegetarianas se encontram no cardápio do chef Irapuan Carvalho. Durante a semana, faz sucesso o baião de dois (R$ 36,00). Aos sábados, o filé-mignon grelhado chega com nhoque de mandioquinha ao sugo, recheado de queijo (R$ 45,00). No domingo, tem carne de sol de filé-mignon ladeada por pirão de queijo de coalho, arroz, feijão e farofa (R$ 45,00). A caipirinha da casa, feita com cachaça Seleta, limão-taiti, essência de limão-siciliano e adoçada com rapadura custa R$ 22,00. De sobremesa, vale pedir a musse de cupuaçu, ali chamada de xodó (R$ 13,00). Rua 24 de outubro, 584, Goiabeiras, 65-3025-2323 (60 lugares). 11h30/14h30 (fecha seg.). Aberto em 2015. $

O Bode Chic

O pernambucano Paulo Bezerra, 72, investiu os últimos seis anos na construção de um sonho de toda a vida, que hoje emprega nove pessoas da família e se tornou um pedacinho do Nordeste em Cuiabá. A cozinha é comandada pelo neto, Rafael, que aprendeu a culinária regional com a mãe e os avós. Um imenso e arborizado quintal recebe os clientes. A galeria de artesanato cuiabano e nordestino dá charme à área superior do restaurante, que possui quatro ambientes. No menu encontram-se buchada de bode (R$ 70,00) e baião de dois ( R$ 65,00), que servem duas pessoas, além da galinha à cabidela (R$ 100,00), acompanhada de arroz, salada e farofa de carne-seca, e feita sob encomenda. Porções de torresmo (R$ 15,00), macaxeira (R$ 20,00) e carne-seca (R$ 35,00) são boas pedidas. Na sobremesa tem doce de buriti, fruta típica nordestina (R$ 8,00). Avenida Camboriú, 175, Parque Geórgia, 65-3661-0779 (300 pessoas). 11h/22h (dom. 11h/16; fecha segunda). Aberto em 2016. $$

COZINHA REGIONAL

Mangaba

Funciona no Sesc e conta com um amplo salão decorado com peças de artesanato mato-grossense. O bufê alinha traz pratos tradicionais como a maria izabel (carne-seca com arroz), feijão caseiro, banana frita e a mandioca palha, mas o forte é a culinária à base de peixe. Como cortesia da casa, é servido caldo de pacu na entrada. O mesmo peixe está no bufê em diferentes receitas. A depender do dia, pode ser grelhado com ervas ou servido ao lado de creme de banana, por exemplo. O lugar também serve mojica e filé de pintado, além de uma boa variedade de saladas. Para adoçar o paladar, tem doces de caju, furrundu e da exótica fruta que dá nome ao restaurante, a mangaba. A refeição custa R$ 50,00 por pessoa (R$ 25,00 para comerciários). Bebidas como a caipirinha de limão (R$ 15,00) são cobradas à parte. Rua 13 de Junho, 315 A, Centro Sul, 65-3611-0530 (132 lugares). Aberto em 2013. $$

Regionalíssimo (campeão na categoria)

Ao apresentar a proposta do restaurante, instalado no antigo Mercado Público do Porto, o proprietário Jean Biancardini faz questão de justificar o superlativo do nome. “Essa é uma casa dedicada exclusivamente a comida regional mato-grossense”, explica. Braço direito de Jean, a cozinheira Iramaia Regina da Silva aprendeu as receitas com a mãe e é a responsável por coordenar o preparo e finalizar as travessas do bufê. Mujica, ventrecha de pacu, filé de pintado frito, chips de banana-da-terra, vatapá cuiabano e arroz maria izabel estão entre as receitas. São catorze pratos quentes que se revezam diariamente, mais uma seção de sobremesas. Mamão verde ralado com gengibre e o emblemático furrundu reluzem sobre a réplica de uma canoa, o que reforça o acento regional. O banquete mato-grossense, que custa R$ 49,90 por pessoa durante a semana e R$ 52,90 aos sábados e domingos, só é servido no almoço. Depois das 18 horas o local ganha uma nova atmosfera, quando uma porta nos fundos do salão é aberta e descortina a vista para o Rio Cuiabá. São montadas mesinhas no pátio em frente ao restaurante e começa a happy hour, com pedidos à la carte. O cardápio lista porções, como a de linguiça cuiabana grelhada (R$ 25,90) e a de lambari frito (R$ 29,90), e pratos mais robustos, a exemplo do risoto de pintado com banana-da-terra (R$ 35,90). O chope Brahma (R$ 4,90 e R$ 6,90, de 215 e 350 mililitros) ajuda a aplacar o calor e é boa companhia para quem deseja apenas ver a vida passar contemplando o rio. Avenida Beira Rio, s/nº, Museu do Rio, Porto, 3623-6881 (130 lugares). 11h/14h e 18h/22h (dom. só almoço, fecha seg.). Aberto em 1982. $$

Tacuru Restaurante Rural

A família de Josué de Souza transformou a própria fazenda em um restaurante, localizado a cerca de 20 quilômetros da capital. O ambiente oferece, além do almoço, momentos de lazer e descanso para os clientes, que podem desfrutar de um redário e passear pelo cenário campestre, típico do cerrado mato-grossense. O bufê custa R$ 37,50 por pessoa e contempla receitas como feijoada cuiabana, que leva pertences bovinos e feijão carioca, e leitoa à pururuca, assada na brasa. O valor inclui ainda as sobremesas como doce de leite e o regional furrundu, feito com mamão verde e rapadura de cana. Cervejas long neck das marcas Itaipava e Budweiser custam R$ 6,00. Rodovia Senador Vicente Bezerra Neto, MT-351, Estrada de Manso, km 2, 65-99924-8765 (250 pessoas). Aberto em 2005. $