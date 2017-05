Cinco bons restaurantes naturais em Cuiabá

A lista a seguir, com cinco endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentado pelo Santander lançada em maio/2017:

NATURAIS

Body Chef

Quando iniciou sua produção de pratos saudáveis, o chef Mario Espósito tinha apenas o serviço de delivery. Hoje, mantém um espaço em que serve, todos os dias, duas opções de prato com proteínas diferentes. Podem aparecer, por exemplo peito de frango grelhado servido com batata doce e legumes no vapor ou medalhão de filé-mignon com cenoura, ratatouille de legumes e arroz integral. Todos os pratos acompanham a salada do dia. O cliente escolhe o tamanho da porção, que pode ser pequena (R$ 18,90) ou grande (R$ 28,90). A lista de sobremesa tem sorvete de whey protein feito com óleo de coco (R$ 15,00) e o brownie fit, que leva farinha integral, farinha de arroz sem glúten, cacau 70%, pasta de amendoim e amêndoas laminadas (R$ 8,00). Avenida Fernando Correa da Costa, 320, Poção, 65-2127-3546 (75 lugares). 8h/18h (sáb. até 15h; fecha dom.). Aberto em 2016. $.

Casa Natu

Muitos atletas de rua e ciclistas param ao passarem pela casa, que promete um cardápio saudável. O almoço servido até às 15h oferece nove opções, como o filé de pintado grelhado com purê de banana-da-terra, cenoura cozida, tomate-cereja, brócolis, alho-poró e arroz integral com carne bovina serenada e desfiada, queijo de minas e cebolinha (R$ 16,50). O açaí na taça com granola e mel faz sucesso (R$ 20,00, com 450 gramas), assim como o suco de framboesa, melancia e amora (R$ 10,00, 500 mililitros). Rua General Ramiro de Noronha, 197, Jardim Cuiabá, 65-2127-7550. 70 lugares. 11h/21h (fecha dom.).

Frutas de Quintal

Inaugurada em janeiro, a casa atrai o público em busca de refeições leves. Por R$ 29,00, há a opção de escolher uma salada, como a low carb, que combina alface americana, alface roxa, rúcula, espinafre, brócolis, cebola, pepino, ovo de codorna e mussarela de búfala, um grelhado (filé-mignon, peito de frango ou filé de pintado) e um molho para salada. A piadinha romagnola, de mussarela de búfala, rúcula, presunto cru, tomate e cream cheese light também faz presença (R$ 20,00), junto ao suco detox, com gengibre, abacaxi, couve, hortelã, limão e chia (R$ 12,00, com 500 mililitros). Avenida São Sebastião, 2381, São Mateus, 65-3052-1068. 10h/21h (fecha dom.). Aberta em 2017.

Ki Nutre

Com foco na alimentação vegana, o bufê por quilo (R$ 41,90) alinha quarenta pratos a cada diz, a exemplo de arroz integral, feijão vermelho, lentilha, proteína de soja, moqueca de palmito e lasanha de abobrinha. Às terças e quintas-feiras, o bufê de guarnições ganha pizzas, de tofu com tomate, rúcula com tomate seco e tofu, além de escarola com cogumelos. Aos domingos, a paella de arroz preto tem destaque. Também passam pela balança doces como o manjar de coco sem lactose, o cural de milho verde e o strudel de maçã. O suco natural de melancia em jarra custa R$ 9,00. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 676, Centro Norte, 3321-3540.60 lugares. 11h/14h (fecha sáb.).

Natural Club

O casal Fernando e Marlete Giroldo comanda a casa de pegada saudável. Ela, que é nutricionista, garante não usar alimentos industrializados em sua cozinha. Em vez disso, produz os próprios caldos de legumes e de carne, o molho de tomate e as massas integrais. O bufê (R$ 51,90 o quilo) alinha, além de folhas, legumes e vegetais, filé de frango grelhado com raspas de limão e manjericão, massas, banda de tambacu assada com suco de limão e páprica doce e almôndega de grão-de-bico. Acerola, melancia e morango são a combinação no suco antioxidante; outra opção, chamada de alegria, reúne abacaxi, gengibre e hortelã. Ambas as bebidas são vendidas por R$ 6,50. Arroz doce e pavê de frutas custam R$ 7,50 cada um. Rua Dois, 484, Boa Esperança, 65-3023-7660 (110 lugares). 11/14h (fecha dom.). Aberto em 2004. $$

Raposa Vegana

Além de proprietários, João Lucas Almeida e sua namorada, a vegana Wanessa Rodrigues, comandam a cozinha. O prato principal pode ser um risoto de abobrinha com cogumelo-de-paris, açafrão e castanha de caju e legumes ou, ainda, uma feijoada de shimeji ou shiitake com farofa de banana assada, couve refogada e arroz integral selvagem. Sempre antecedidas por uma salada, as sugestões custam R$ 30,00 ou R$ 35,00, respectivamente a porção pequena e grande. Também está disponível uma opção mais econômica, com saladinha e grelhado ao molho de mostarda com melaço de cana e limão por R$ 27,00. O sorvete de cupuaçu com cookie de cacau e granola custa R$ 15,00. Rua Cândido Mariano, 1270, Quilombo, 3623-5023 (40 lugares). 11h/14h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2016. $.