Cid Moreira, 89, adota três cachorros em instituição

Ativo no Canal da Bíblia, onde narra vídeos baseados em textos do livro sagrado, o jornalista Cid Moreira assumiu mais um projeto: a criação de três cachorros do tipo vira-lata ao lado da mulher, Fátima. Os animais foram adotados pelo casal no último sábado, na Dog’s Heaven, instituição voltada ao cuidado e à adoção de cachorros com sede em Petrópolis (RJ).

“Neste sábado, na Dog’s Heaven, tivemos a ilustre presença de Cid Moreira e de sua esposa, Fátima! Após conhecerem nosso trabalho, adotaram não só 1, nem 2 e sim 3 peludinhos!!!! 😱😱😍😍😍😍😍 Não é demais?? 3 vira latinhas lindas!!!”, diz publicação no Facebook da instituição. “Um dos jornalistas mais respeitados do país também é exemplo. Através da adoção, fez um verdadeiro ato de amor aos animais. Muito obrigado CID e FÁTIMA, vocês são incríveis, sejam muito felizes com essas 3 novas menininhas de 4 patas! 😍😍😍”

Confira abaixo: